더운 날씨, 아이 정신건강 악화 시킬까?

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[스포츠조선 장종호 기자] "요즘 아이가 부쩍 예민해졌어요." "별것 아닌 일에도 화를 내고, 틱도 심해진 것 같아요." "약이 잘 듣다가 갑자기 효과가 떨어진 것 같아요."

많은 부모들은 더위가 자녀의 정신건강을 악화시키는 것은 아닌지 걱정한다.

성북우리아이들병원 마음튼튼센터 송민재 교수(소아정신건강의학과 전문의)는 "현재까지의 연구를 종합하면 더운 날씨가 ADHD나 자폐스펙트럼장애, 틱장애와 같은 신경발달장애를 직접 악화시킨다는 근거는 충분하지 않다. 다만 더위가 만들어내는 여러 생리적·환경적 변화가 아이의 정서와 행동을 흔들 수 있다는 점은 점점 더 많은 연구에서 확인되고 있다"고 설명했다.

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최근 발표된 메타분석에서는 28편의 연구를 종합한 결과, 고온에 노출된 아동·청소년은 정신건강 문제로 병원을 방문하거나 입원할 위험이 약 13% 높았으며, 우울 증상과 정신건강 문제 전반의 위험도 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

연구진은 이러한 결과가 "더위가 질환을 직접 만드는 것이 아니라, 기존의 취약성을 가진 아이들에게 스트레스를 가중시키는 환경적 요인으로 작용할 가능성을 시사한다"고 설명했다.

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그렇다면 왜 여름철에 이런 변화가 나타날까.

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송 교수는 첫 번째로 수면의 질 저하를 꼽았다.

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높은 야간 기온은 깊은 수면을 방해하고, 수면 부족은 감정을 조절하는 전전두엽의 기능을 떨어뜨린다는 것. 결과적으로 짜증이 늘고, 충동성이 증가하며, 집중력이 감소할 수 있다. 또한 ADHD 아동에서는 증상이 평소보다 두드러져 보일 수 있고, 틱장애에서는 틱이 일시적으로 증가하는 경우도 적지 않다.

두 번째는 탈수와 체온 조절 부담이다. 아이들은 성인보다 체온 조절 능력이 미숙하고, 갈증을 스스로 인지하는 능력도 충분하지 않은 경우가 많다. 가벼운 탈수만으로도 피로감과 두통, 집중력 저하가 나타날 수 있으며, 이는 행동 문제로 이어질 수 있다.

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세 번째는 감각 스트레스이다. 높은 습도, 땀에 젖은 옷, 강한 햇빛, 에어컨과 실외의 급격한 온도 차는 감각 처리에 어려움을 가진 아이들에게 지속적인 부담이 될 수 있다. 송 교수는 "특히 자폐스펙트럼장애 아동에서는 이러한 감각 과부하가 불안이나 짜증, 반복행동 증가로 이어지는 경우를 임상에서 흔히 경험한다"고 설명했다.

여기에 여름방학으로 인한 생활리듬 변화까지 더해지면 증상은 더욱 두드러질 수 있다. 늦게 자고 늦게 일어나는 생활이 반복되면 생체리듬이 흐트러지고, 운동량 감소와 실내 생활 증가가 정서 안정에도 영향을 미친다.

중요한 점은 증상의 변화가 반드시 약물 효과가 떨어졌다는 의미는 아니라는 것이다.

여름철에는 먼저 수면 시간, 실내 온도, 수분 섭취, 규칙적인 생활리듬을 점검하는 것이 우선이다.

송 교수는 "실제 진료에서도 최근 기온 변화, 에어컨 사용 환경, 수면 시간, 수분 섭취량 등을 함께 확인한 뒤 생활습관만 조정해도 아이의 짜증이나 불안, 집중력 저하가 호전되는 사례를 자주 경험한다"고 말했다.

최근에는 폭염을 단순한 환경 문제가 아니라 정신건강 문제와도 연결해서 바라봐야 한다는 연구들이 꾸준히 발표되고 있다.

특히 성장기 아동은 성인보다 환경 변화에 더 민감하게 반응하기 때문에, 여름철에는 증상 자체보다 아이를 둘러싼 환경을 함께 살펴보는 시각이 필요하다.

송 교수는 "더위는 아이의 마음을 직접 병들게 하지는 않는다. 그러나 몸과 뇌가 받는 스트레스를 증가시켜, 원래 가지고 있던 어려움을 더 크게 드러나게 만들 수 있다. 아이가 평소보다 예민해졌다면 '왜 이렇게 변했을까?'를 묻기 전에 '요즘 아이가 얼마나 덥고, 잘 자고, 충분히 쉬고 있는가'를 먼저 살펴보는 것이 가장 좋은 치료의 시작일 수 있다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com