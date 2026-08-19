'창립 100주년' 기념 '100캡슐'…유한양행, 여성 유산균 '엘레나' 기획세트 선보여

◇유한양행 창립 100주년 기념 엘레나 기획세트. 사진제공=유한양행

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'창립 100주년'을 맞은 유한양행이 '100캡슐'로 구성된 여성 유산균 브랜드 '엘레나' 특별 에디션을 선보였다.

장기간 꾸준한 섭취가 중요한 여성 유산균의 특성을 고려한 대용량 구성으로, 여성 소비자의 일상 활용도를 고려해 특별 제작한 휴대용 손거울을 사은품으로 증정한다. 해당 손거울은 'ELENA' 로고와 함께 고급스러운 가죽 소재를 적용했다.

국내 최초로 여성 질 건강에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받은 프로바이오틱스 제품 엘레나는 특허 균주인 UREX 프로바이오틱스를 함유했다. 대표 제품인 '엘레나'를 비롯해 편안한 휴식과 스트레스 케어를 위한 '엘레나테아닌', 중년 여성을 위한 '엘레나 퀸', 간편하게 섭취하는 '엘레나 스틱' 등 다양한 라인업을 갖추고 있다. 또한 여성 생애주기와 라이프스타일에 맞춘 포트폴리오를 지속 확대하며, 유산균을 넘어 이너뷰티 및 토털 여성 건강 솔루션 영역까지 브랜드 경쟁력을 강화해 나가고 있다.

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한편 '엘레나 기획세트'는 GS SHOP과 유한양행 공식 스토어 두 곳에서만 한정 수량으로 판매하며, 출시 기념 프로모션도 진행한다. GS SHOP에서는 단독 특가 혜택 및 추가 증정 행사가 진행되며, 유한양행 공식몰에서는 구매 고객 대상 경품 추첨 및 베스트 리뷰 이벤트를 마련했다.

유한양행 관계자는 "엘레나는 오랜 시간 여성 고객들의 건강한 일상 습관을 함께해 온 브랜드"라며 "창립 100주년이라는 뜻깊은 해를 맞아 그동안 보내주신 성원에 감사의 마음을 전하고자 이번 한정판 기획세트를 기획했다. 앞으로도 라이프스타일에 맞춘 다양한 건강 솔루션을 선보일 것"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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