여름철 서해의 낭만, 수도권 인근에서 즐기는 '바다 여행'

◇방아머리해변은 넓고 부드러운 백사장을 품고 있는 안산의 대표 해변이다. 사진제공=경기관광공사

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느즈막하게 바다를 바라보며 여유를 즐긴다. 붉게 물든 노을, 선선해진 바람을 찾아 떠난 서해. 늦여름이 시작된 지금, 여름의 낭만 한페이지를 못채우지 못한 이들에겐 안성맞춤이다. 경기관광공사가 추천한 곳으로 믿을 만한 여행지를 소개한다. 수도권에서 멀지 않아 당일치기 여행을 떠나도 실패가 없다. 햇살 아래 반짝이는 윤슬을 시작으로 항구의 정겨운 모습, 붉은 등대가 빛나는 야경, 황금빛 노을을 품은 해변, 바다 위를 걷는 해안 산책로, 서해대교를 한눈에 담는 전망대까지. 주변을 둘러 보면 먹을 것도 천지다. 현지식으로 즐기는 싱싱한 수산물은 여름철 지친 입맛을 깨운다.

◇ 물때를 맞춰 방아머리해변을 찾는다면 동죽과 게를 잡는 겟벌채험을 할 수 있다. 사진제공=경기관광공사

맨발로 걷는 시간, 안산 '방아머리해변'

대부도로 향하는 시화방조제를 달리다 보면 왼편에는 시화호가, 오른편에는 드넓은 서해가 펼쳐진다. 드라이브의 끝에서 만나는 방아머리해변은 넓고 부드러운 백사장을 자랑하는 안산의 대표 해변이다. 고운 모래가 발끝을 감싸 맨발로 걷기 좋고, 넓은 해변 덕분에 주말에도 비교적 여유롭게 바다를 즐길 수 있다. 물때만 맞춰 받문한다면 갯벌 체험을 할 수 있다. 썰물 때에는 갯벌이 드러나 동죽과 게를 잡는 체험도 가능하다. 해변 옆 솔숲 산책길과 음식문화거리의 카페, 식당까지 함께 둘러보면 하루가 더욱 풍성해진다.

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물때를 맞추는 게 쉽지 않다면 해질녘만 기억하면 된다. 서해의 매력은 노을에 있다. 방아머리해변이 가장 아름다운 순간이기도 하다. 수평선 위로 번지는 황금빛 노을은 주홍빛과 보랏빛으로 이어지며 하늘과 바다를 한 폭의 풍경화처럼 물들인다. 노을을 바라보며 맨발로 백사장을 걷는 시간은 방아머리해변에서만 누릴 수 있는 특별한 여름의 추억이다. 방아머리해변 인근에는 달전망대, 탄도항, 바다향기수목원 등이 있다.

◇오이도는 관람형 바다 여행을 즐기기에 안성맞춤인 곳이다. 해가 지면 등대와 주변 상가에 하나둘 불이 켜지며 오이도의 여름밤이 본격적으로 시작된다. 사진제공=경기관광공사

만족도 높은 관람형 여행, 시흥 '오이도'

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바다를 즐기는 방법은 여러 가지다. 직접 물에 들어가기보다 한발 물러서 바다의 풍경과 야경을 즐기는 '관람형' 여행을 선호한다면 오이도가 제격이다. 서쪽 하늘이 붉게 물들 무렵 오이도의 상징인 빨강등대가 강렬한 존재감을 드러내고, 노을은 잔잔한 바다 위로 번지며 이국적인 풍경을 연출한다. 해가 완전히 지면 등대와 주변 상가에 하나둘 불이 켜지며 오이도의 여름밤이 본격적으로 시작된다. 빨강등대는 어촌 체험 관광마을 조성사업을 통해 건립된 시흥의 대표 야경 명소다. 계단형 전망데크에서는 시화공단과 배곧신도시, 송도국제도시의 야경을 한눈에 조망할 수 있다. 산책로를 따라 방조제 끝까지 걸으면 '생명의 나무 전망대'가 이어진다. 조명이 비친 바다와 잔잔한 파도 소리, 시원한 바닷바람이 어우러져 여름밤 특유의 낭만을 선사한다. 오이도의 가장 큰 매력은 교통 접근성이다. 지하철 4호선 오이도역에서 대중교통으로 편리하게 이동할 수 있으며 인근에는 시흥오이도박물관, 월곶포구, 갯골생태공원 등 다양한 볼거리가 있어 낮 시간을 보내기에 안성맞춤이다.

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◇김포 대명항은 수도권에서 맞을 찾아 떠나는 바다 여행지로 분류할 수 있다. 어판장은 어촌계원 42명이 직접 운영하며, 외부 수산물은 취급하지 않는다. 사진제공=경기관광공사

맛을 찾아 떠난다, '김포 대명항'

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대명항은 김포시의 유일한 지방어항으로, 경기 서북부를 대표하는 어항이다. 100여 척의 어선이 조업을 마치고 돌아오면 항구에는 싱싱한 수산물과 활기찬 어촌의 풍경이 펼쳐진다. 배가 들어오는 아침 시간에는 갓 잡아 올린 해산물이 가득 진열되고, 어민들의 분주한 움직임이 살아있는 어항의 매력을 더한다. 맛을 찾아 떠난 바다 여행지로 이만 한 곳이 없다.

대명항 어판장은 어촌계원 42명이 직접 운영한다. 서해에서 잡은 자연산 수산물만 판매하며 외부 수산물은 취급하지 않는 것이 특징이다. 어부가 잡은 수산물을 가족이 직접 판매하는 방식으로 운영돼 상호마다 배 이름이 걸려 있고, 가격표에는 '우리 신랑이 잡은 국내산'이라는 정겨운 문구도 만날 수 있다. 여름철에는 큼직한 광어와 살이 통통하게 오른 참소라가 특히 인기다. 어판장에서 횟감을 구입한 뒤 인근 식당에서 매운탕과 함께 즐기는 것도 대명항만의 별미다. 최근 어판장을 새롭게 단장해 보다 쾌적한 환경에서 둘러볼 수 있다.

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◇화성의 황금해안길은 서해의 신상 해안 산책로다. 화성시가 민간인의 출입이 제한됐던 서해안 17km 구간을 도보 탐방로 임시 개통했고, 탐방로는 3개 구간으로 구성됐다. 사진제공=경기관광공사

신상 해안 산책 명소, 화성 '황금해안길'

화성의 황금해안길은 서해의 신상 해안 산책로다. 오랫동안 군 철조망으로 가려져 있었지만, 시민과 여행객의 품에 돌아왔다.

황금해안길은 화성시가 민간인의 출입이 제한됐던 서해안 17km 구간을 도보 탐방로로 조성해 임시 개통했다. 탐방로는 제부마리나를 출발해 백미항을 거쳐 궁평항까지 이어지는 3개 구간으로 구성됐다. 해안 데크 위에서는 발아래 펼쳐진 갯벌을 가까이에서 만날 수 있고, 제방에서는 염전과 서해가 어우러진 시원한 풍경이 시선을 사로잡는다. 황금해안길의 백미는 3구간 '궁평관광길'이다. 100년이 넘는 해송 1000여 그루가 울창하게 들어선 궁평송림에서는 바다 내음과 솔향이 어우러져 걷는 즐거움을 더한다. 해 질 무렵이면 소나무 사이로 쏟아지는 황금빛 노을이 숲을 물들이고, 화성 8경 가운데 하나인 '궁평낙조'의 아름다운 풍경이 여행의 감동을 더한다. 해안데크 구간의 경우 군사보안과 안전을 위해 평일 오후 5시 30분 이후 출입이 제한된다. 산책을 즐긴 뒤 조금더 가까이서 바다를 느끼고 싶다면 서해랑 제부도해상케이블카를 이용하거나, 궁평항으로 발길을 옮기면 서해의 다른 모습을 마주할 수 있다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com