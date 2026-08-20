폴햄, 송강과 함께 ‘RE: ARCHIVE’ 메시지 담은 26FW 컬렉션 공개

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에이션패션(대표 박희찬)이 전개하는 캐주얼 브랜드 폴햄(POLHAM)이 22026 FW 컬렉션을 선보인다.

이번 시즌은 'RE: ARCHIVE'를 메시지로, 폴햄이 오랜 시간 이어온 클래식 캐주얼을 오늘의 감성으로 재해석하는 데 초점을 맞췄다.

2004년 론칭한 폴햄은 20여 년간 '해피투게더(Happy Together)'를 브랜드 슬로건으로 '누구나 기분 좋게 나만의 스타일을 즐기고 표현할 수 있는' 캐주얼을 제안해왔다.

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이번 26FW 컬렉션은 폴햄이 오랜 시간 쌓아온 클래식의 가치를 현재의 시선으로 새롭게 풀어낸 시즌이다. 브랜드가 가장 잘해온 클래식 캐주얼을 현대적인 실루엣과 소재, 스타일링을 더해 '오래 입을 수 있는 옷, 시간이 지나도 다시 선택하고 싶은 옷'의 가치를 제안한다.

이번 가을 시즌의 메인 아이템은 체크 셔츠와 치노 팬츠다. 클래식 캐주얼을 대표하는 두 아이템은 오랜 시간 폴햄과 함께해온 에센셜 아이템으로, 'RE: ARCHIVE'의 의미를 가장 직관적으로 보여준다. 체크 셔츠는 100% 코튼 소재에 피치 가공을 적용해 부드러운 터치감과 편안한 착용감을 구현했다. 레귤러 핏과 다양한 체크 패턴으로 구성해 단독 착용은 물론 레이어드 스타일링까지 폭넓게 활용할 수 있다. 치노 팬츠는 내구성이 우수한 면스판 트윌 소재와 뛰어난 신축성을 바탕으로 편안한 착용감을 제공한다. 새롭게 선보이는 와이드 핏을 통해 자연스럽고 입체적인 실루엣을 완성했으며, 셔츠와 니트 등 다양한 FW 아이템과 어우러지는 컬러 구성으로 활용도를 높였다.

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특히 이번 FW 시즌에는 'JUST DENIM' 캠페인을 통해 폴햄의 대표 데님 컬렉션도 한층 강화했다. 폴햄은 26FW 데님의 핵심 키워드로 3F(Fabric·Finishing·Fit)를 제시하고 소재와 마감, 핏 전반의 완성도를 높이는 데 집중했다. 가볍고 쾌적한 착용감을 고려한 소재 선택과 다양한 워싱을 통해 계절감과 무드를 더했으며, 와이드 핏을 비롯해 실루엣의 선택지를 확장해 다양한 체형과 스타일링에 대응했다.

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브랜드 앰버서더 송강은 이번 26FW 캠페인을 통해 폴햄이 제안하는 새로운 클래식을 자신만의 자연스러운 매력으로 선보였다. 체크 셔츠와 니트, 데님 등 시즌 에센셜 아이템을 활용해 편안하면서도 세련된 스타일링으로 폴햄의 FW 'RE: ARCHIVE' 무드를 감각적으로 표현했으며, 8월 말 방영 예정인 tvN 드라마 <포핸즈>와 맞물려 브랜드 캠페인에 대한 관심과 기대감도 높이고 있다.

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폴햄 관계자는 "레거시는 과거를 반복하는 것이 아니라 시간이 지나도 다시 선택받을 수 있는 가치를 이어가는 것"이라며 "26FW 컬렉션은 폴햄이 가장 잘해온 클래식을 오늘의 감성으로 재해석한 시즌이다. 앞으로도 '해피투게더'라는 브랜드 철학 아래 누구나 자신의 스타일을 즐길 수 있는 캐주얼을 선보이며 폴햄의 레거시를 이어가겠다"고 밝혔다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com