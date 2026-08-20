"사진 찍던 관광객들 비명"…폭포 거센 물살에 휩쓸려 '아찔'

사진출처=바이럴프레스, 뉴스닷컴

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국의 한 폭포에서 사진을 찍기 위해 물가에 들어간 관광객들이 갑작스럽게 불어난 계곡물에 휩쓸리는 아찔한 사고가 발생했다. 다행히 현장에 있던 공원 관리원들이 관광객들을 구조하면서 큰 인명피해는 발생하지 않았다.

뉴스닷컴 등 외신들에 따르면 지난 15일 오후 4시 20분쯤 태국 치앙마이의 도이수텝-푸이 국립공원 내 매사 폭포 인근에서 관광객 여러 명이 사진을 찍고 있었다. 이들은 물이 흐르는 계곡 안쪽까지 들어갔는데 산에서 갑자기 많은 양의 물이 내려오면서 계곡의 수위가 빠르게 높아졌고 급류가 거세졌다.

공개된 영상에는 관광객들이 갑자기 불어난 물에 고립된 모습이 담겼다. 거센 물살이 계곡을 빠르게 휩쓸면서 일부 관광객은 그대로 하류 쪽으로 밀려났고, 주변에서는 도움을 요청하는 비명이 터져 나왔다.

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공원 관리원들은 곧바로 관광객들을 물속에서 꺼내 안전한 곳으로 이동시켰다. 관광객들은 다행히 큰 부상을 입지는 않았으며 일부 가벼운 찰과상을 입어 현장에서 응급처치를 받은 것으로 알려졌다.

한 목격자는 "폭포 사진을 찍기 위해 신발을 벗으려던 순간 갑자기 산에서 물이 쏟아져 내려왔다"면서 "정말 몇 초 사이에 벌어졌다"고 밝혔다.

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전문가들은 "우기에 폭포나 계곡을 방문할 때 안전 표지판과 현장 관리원의 지시를 반드시 따라야 한다"면서 "물의 색깔과 수위, 유속 등을 계속 살펴야 하며, 산 위에서 내린 비로 현장의 상황이 매우 빠르게 바뀔 수 있다는 점을 인식해야 한다"고 강조했다.

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공원 관계자들에 따르면 사고 당시 폭포 주변 여러 지점에는 관리원들이 배치돼 있었으며, 급류가 밀려오기 직전 관광객들에게 물에서 나오라고 경고하기도 한 것으로 알려졌다.

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치앙마이를 비롯한 태국 북부 지역에는 당시 집중호우 가능성이 예보된 상태였다. 태국 북부기상센터는 18일부터 21일까지 북부 지역에 강한 비가 내릴 가능성이 있다며 산지와 하천 주변에서 갑작스러운 홍수와 급류에 주의할 것을 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com