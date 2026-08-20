무단 침입자에 총 쏜 70대, 140억원 피소…정당방위? 과잉 대응?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 상가에 침입한 노숙인이 세 차례 총격을 받았다며 업주를 상대로 140억원의 손해배상 청구 소송을 제기해 화제다.

KPTV 등 미국 매체들에 따르면 오리건주 멀트노마 카운티 법원에서 열린 재판에서 원고 케네스 보일스(46) 측은 피고 제임스 그랜트(73)가 도망치려던 자신을 향해 과도한 총격을 가했다고 주장했다.

사건은 2023년 3월 6일(현지시각) 새벽 5시 30분쯤 포틀랜드의 한 대리석·석재 업체 매장에서 발생했다.

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당시 보일스는 외곽 울타리를 넘어 들어간 뒤 합판과 금속 창살을 부수고 매장 내부로 침입했다. 손전등을 들고 있던 그는 추위와 배고픔을 피하려 음식을 찾던 중이었으며, 상가가 비어있을 것으로 생각했다고 주장했다.

당시 매장 뒤편에서 자고 있던 업주 그랜트는 소리를 듣고 깨어났다. 매장 CCTV에는 그랜트가 보일스를 향해 컵과 타일을 던지며 쫓으려는 모습이 담겼다. 이후 그랜트는 침실 베개 아래에 있던 권총을 가져와 보일스를 향해 사격했다.

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보일스는 매장 밖으로 나가기 위해 절단기를 집어 들었을 뿐인데, 그랜트가 아무런 경고 없이 "너는 죽게 될 것"이라고 말하며 총을 쏘았다고 주장했다. 총격으로 보일스는 흉부 관통상과 폐, 팔 뼈 골절 등 중상을 입어 수차례 수술을 받았다.

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반면 그랜트 측은 명백한 정당방위였다고 맞서고 있다. 미 육군 출신이자 총기 소지 허가증을 가진 그랜트는 보일스가 머리 위로 절단기를 들어 올리며 자신에게 접근해 위협을 느꼈다고 증언했다. 당시 보일스의 체내에서는 메스암페타민(필로폰) 성분이 검출된 것으로 알려졌다.

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오리건주 법상 주거지에 침입한 침입자에 대해서는 정당방위 차원의 치사율 높은 무력 사용이 인정되지만, 상업용 건물에는 해당 기준이 엄격하게 적용된다. 그랜트는 해당 매장에서 거주해 왔다고 진술했지만 시 당국은 그가 용도 구역 규정을 위반하고 불법 거주한 상태였다고 지적했다.

그랜트는 "30년간 매장을 운영하며 반복된 무단 침입을 경찰에 신고했지만 출동하지 않았다"며 "당시 범인을 잡으려 했던 것일 뿐 해칠 의도는 없었다"고 증언했다.

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재판부는 그랜트에게 정당방위를 인정해 형사 고발을 진행하지 않았다. 반면 침입자인 보일스는 주거 침입 및 위협 혐의로 유죄 판결을 받았다. 그러나 보일스는 형사 처벌과 별개로 업주인 그랜트를 상대로 1000만 달러(약 140억원)의 민사 소송을 제기해 현재 심리가 진행 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com