20대 여성 청혼 받은 다음 날 곰 습격 참변…"텐트 찢은 후 끌고 갔다"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 러시아의 유명 관광지에서 약혼한 지 하루밖에 안 된 20대 여성이 한밤중 캠핑장을 습격한 불곰에게 끌려가 목숨을 잃는 끔찍한 사고가 발생했다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 러시아 알타이공화국 텔레츠코예 호수 인근 이스토크 휴양 캠핑장에서 스네자나 코롤료바(29)가 곰의 공격을 받아 숨졌다.

코롤료바는 약혼자와 함께 캠핑을 즐기기 위해 이곳을 찾았다가 변을 당한 것으로 전해졌다. 사고 전날 코롤료바는 남자친구로부터 청혼을 받았던 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다.

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보도에 따르면 새벽 1시쯤 갑자기 나타난 곰은 두 사람이 머물던 텐트를 갑자기 찢고 들어온 뒤 코롤료바를 밖으로 끌고 나갔다. 이후 강을 건너며 여성을 계속 끌고 갔고, 결국 숨지게 한 것으로 알려졌다.

현장에 있던 다른 관광객들은 곰을 쫓아내기 위해 필사적으로 소리를 내고 주의를 돌리려 했던 것으로 전해졌다.

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한 목격자는 경찰과 사냥꾼들이 공중을 향해 총을 쐈지만 곰은 전혀 겁을 먹지 않았다고 주장했다.

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그는 "곰이 여성을 놓지 않았고 강을 건너서까지 끌고 갔다"고 말했다.

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코롤료바의 약혼자는 사고 이후 큰 충격에 빠진 것으로 알려졌다. 현지 주민들은 곰이 출몰한다는 사실을 알고도 강가 인근에 텐트를 설치한 것에 의문점을 제기했다.

사고가 발생한 아르티바시 마을 주변에는 현재 약 20마리의 곰이 돌아다니고 있다는 현지 주민들의 증언도 나왔다.

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사고 발생 전 같은 날 다른 여성 역시 곰과 마주쳤다가 가까스로 목숨을 건진 것으로 전해졌다.

현지 수사기관은 코롤료바의 사망 경위와 사고 당시 현장 대응 등을 확인하기 위한 조사에 착수했으며 당국은 곰의 행방을 쫓고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com