경륜·경정, 숏폼 영상 공모전 개최…총상금 1100만원

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서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 경륜·경정을 참신하고 재미있게 표현한 콘텐츠를 발굴하기 위해 '경륜·경정 숏폼 영상 공모전'을 개최한다.

공모 주제는 '경륜·경정을 재미있고 기발하게 표현하는 숏폼 영상'이다. 춤과 노래, 패러디, 상황극 등 형식에 제한이 없으며 실제 경기장이나 경주 장면이 등장하지 않아도 된다. 캐릭터 애니메이션이나 생성형 AI를 활용한 작품도 출품할 수 있다.

대한민국 국민 누구나 개인 또는 4인 이하 팀으로 참여할 수 있다. 작품은 15초 이상 3분 이내 세로형 영상으로 제작해야 하며 접수 기간은 8월 18일부터 9월 20일까지다.

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총상금은 1100만원으로 20명(팀)을 선정한다. 대상 200만원, 최우수상 150만원 등을 수여하며 수상자에게는 서울올림픽기념국민체육진흥공단 이사장 명의의 상장이 주어진다.

1차 심사를 통과한 20개 작품은 10월 12일부터 경륜·경정 공식 유튜브 채널에 순차적으로 공개된다. 이후 작품별 조회수와 1차 심사 결과를 합산해 최종 순위를 결정한다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "경륜·경정을 창의적인 시각으로 새롭게 표현하는 자리"라며 "영상 제작에 관심 있는 국민들이 자신만의 개성과 아이디어를 마음껏 펼치길 기대한다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com