강자도 잡았다…후반기 경륜 판도 흔들 '복병' 주목

광명스피돔에서 우수급 결승전에 출전한 선수들이 결승선을 통과하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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경륜 후반기 경쟁이 본격화하면서 꾸준한 경기력과 자신만의 강점을 앞세운 선수들이 주목받고 있다. 우수급에서는 특선급 진출을 노리는 선수들이, 특선급에서는 강자들을 위협하는 복병들이 존재감을 키우고 있다.

우수급에서 최근 꾸준한 경기력을 보여주는 선수로는 창원 상남팀의 윤민우(20기·A1)와 이형민(24기·A1)이 대표적이다.

윤민우는 잦은 부상과 제재 등으로 출전 간격이 일정하지 않아 경기 감각을 유지하는 데 어려움을 겪었다. 올해도 지난해 하반기 낙차 부상의 여파로 5월 1일 다소 늦게 시즌을 시작했다. 복귀 초반에는 경기 감각을 끌어올리는 데 시간이 필요했지만 최근 들어 달라진 모습을 보이고 있다. 상반기 왕중왕전 우수급 준우승으로 자신감을 회복한 데 이어 연속 입상과 창원 특별경륜 우수급 챔피언까지 차지하며 특선급 재진출을 눈앞에 두고 있다.

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이형민 역시 우수급에서 꾸준한 성적을 내고 있다. 상반기에는 우승보다 2∼3착이 많았다. 짧은 승부 거리와 연대 부족 등이 원인으로 꼽혔다. 하지만 하반기 들어 축으로 나서는 경주가 늘면서 우승 기회도 많아졌다. 상반기 1승에 그쳤던 성적표에도 빠르게 승수를 추가하고 있다. 특히 7월 19일 광명 우수급 결승에서 가장 먼저 결승선을 통과하며 도약의 발판을 마련했다.

윤민우(20기, A1, 창원상남) 사진제공=국민체육진흥공단

이형민(24기, A1, 창원상남) 사진제공=국민체육진흥공단

특선급에서는 강자들과의 경쟁에서 살아남기 위해 자신의 장점을 확실하게 살리는 것이 중요하다. 선행과 젖히기, 추입 등 다양한 전법을 구사하는 임채빈(25기·SS·수성)과 정종진(20기·SS·김포) 같은 강자들을 상대하려면 자신만의 확실한 무기가 필요하다.

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대표적인 선수가 성낙송(21기·S1·창원상남)이다. 성낙송의 가장 큰 장점은 반 바퀴 승부에서 보여주는 결정력이다. 올 상반기 정종진과 임채빈을 연이어 제압했을 때도 특유의 반 바퀴 승부 능력이 빛을 발했다. 강자와 정면으로 맞서기보다 자신의 가장 강한 무기를 정확한 순간에 꺼내는 전략이 통했다.

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성낙송(21기, S1, 창원상남) 사진제공=국민체육진흥공단

이재림(25기, S1, 신사) 사진제공=국민체육진흥공단

이재림(25기·S1·신사), 최종근(20기·S1·미원), 박진영(24기·S1·창원상남) 등도 강한 승리욕과 과감한 경기 운영으로 강자들의 틈을 파고드는 선수들이다.

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이재림은 올 시즌 3승에 그치고 있지만 상반기 왕중왕전에서 예선과 준결승을 차례로 통과해 결승에 진출했고, 준우승을 차지하며 강한 인상을 남겼다. 최종근과 박진영은 기습적인 승부와 적극적인 경기 운영으로 혼전 상황을 만들어내며 강자들을 위협하는 복병으로 자리 잡고 있다.

예상지 명품경륜 승부사 이근우 수석기자는 "무더위 속에서도 꾸준히 몸 상태를 유지하고 훈련하며 자신의 장점을 살려 성적을 쌓아가는 선수들을 눈여겨본다면 경륜을 더욱 흥미롭게 지켜볼 수 있을 것"이라고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com