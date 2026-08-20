현정은 회장, '21번째' 여름 보양식 선물…국내외 임직원가정에 삼계탕·소고기 등 4만인 분 전달

◇현정은 현대그룹 회장. 사진제공=현대그룹

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현정은 현대그룹 회장이 올해도 전 임직원 가정에 여름철 보양식 선물을 보냈다. 올해로 21번째 이어지고 있는 보양식 선물은 현 회장의 임직원 중심 경영 철학을 담은 대표적인 복리후생 프로그램이다.

현대그룹에 따르면, 현정은 회장은 삼복 전후로 임직원 6590명에게 삼계탕 및 소고기 보양식 선물을 발송했다. 발송된 보양식은 약 4만인 분으로 국내 5469명, 해외 1121명의 임직원 가정으로 전달됐다.

평소 임직원의 건강을 중요하게 강조해 온 현 회장은 동봉한 편지를 통해 "연일 이어지는 무더위 속에서도 각자의 자리에서 소임을 다하고 있는 여러분께 깊이 감사드린다"며 "회사의 성장과 고객의 신뢰는 결국 임직원 여러분의 건강에서 시작된다"고 전하며 임직원들의 건강 관리를 당부했다. 또한, "여러분의 헌신과 노력 덕분에 현대그룹은 어려운 경영환경 속에서도 흔들림 없이 나아가고 각 사업 현장에서 의미 있는 성과를 이어가고 있다"며 감사의 마음을 전했다.

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현대그룹 관계자는 "기업의 지속가능한 경쟁력은 결국 사람에게서 나온다는 믿음 아래 구성원들이 더욱 즐겁게 일하고 함께 성장할 수 있는 환경을 만들어가겠다"며 "앞으로도 다양한 제도와 프로그램을 통해 일하기 좋은 기업문화를 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com