지하철서 꿈틀꿈틀 "뱀 아냐?"…수십 마리 장어 쏟아져 승객들 경악

사진출처=웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] "뱀인 줄 알았는데 장어였다."

중국 지하철 객차 안에서 장어 수십 마리가 꿈틀대는 모습이 포착돼 화제다.

차이나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 지난 17일 장쑤성 난징시 지하철 S3호선 객차 안에서 살아 있는 장어 수십 마리가 바닥을 기어갔다.

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당시 한 승객이 들고 있던 빨간색 양동이가 넘어지면서 안에 있던 장어들이 한꺼번에 쏟아진 것이다.

공개된 영상에는 바닥으로 떨어진 장어들이 승객들의 발밑을 빠르게 미끄러져 지나가는 모습이 담겼다. 장어의 움직임을 본 일부 승객들은 뱀으로 착각한 것으로 알려졌다.

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갑작스럽게 벌어진 상황에 승객들은 놀라 주변으로 피했고, 일부는 휴대전화로 장면을 촬영했다. 몇몇 승객은 장어를 어렵게 잡아 양동이에 다시 넣기도 했다.

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일부 장어는 객차 좌석 아래쪽 틈으로 들어갔고 승객들이 장어를 찾기 위해 객차 곳곳을 살피면서 한동안 소동이 이어졌다.

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해당 영상은 중국 SNS를 통해 빠르게 확산하면서 화제가 됐다.

영상을 본 네티즌들은 "뱀이 지하철 안에 들어온 줄 알았다", "살아있는 생물을 너무 허술하게 운반했다", "객차 어딘 가에 아직도 장어가 숨어 있는 것 아닐까" 등의 반응을 내놓고 있다.

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난징 지하철 측은 살아 있는 수산물을 지하철에 가지고 탑승하는 것 자체가 무조건 금지된 것은 아니라고 설명했다.

장어 등 신선 수산물은 물이 새거나 안전사고, 객차 오염 등을 막을 수 있도록 밀봉된 용기에 적절하게 포장하면 휴대할 수 있다는 것이다. 다만 실제 탑승 가능 여부는 역 보안검색 과정에서 직원이 포장 상태 등을 확인해 판단하는 것으로 전해졌다.

지하철 운영사는 남은 장어가 없는 것을 확인하고 해당 객차를 청소했다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com