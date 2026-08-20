바샤커피, '제5회 청룡시리즈어워즈' 리셉션 공식 협찬… K-콘텐츠 축제에 럭셔리 감성 더했다

글로벌 프리미엄 커피 브랜드 바샤커피가 제5회 청룡시리즈어워즈에 참석한 스타들에게 차별화된 럭셔리 모먼트를 선사했다.

바샤커피는 이번 시상식에서 단순한 F&B제공을 넘어 행사 전반의 품격을 높이는 럭셔리한 경험을 함께 제공했다.

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특별함에 특별함을 더했다.

글로벌 프리미엄 커피 브랜드 바샤커피(BACHA COFFEE)가 '제5회 청룡시리즈어워즈' 리셉션의 공식 파트너로 참여했다.

K-콘텐츠 산업을 선도하는 스타들과 업계 관계자들이 함께한 이번 시상식에서 바샤커피는 글로벌 헤리티지를 담은 차별화된 경험을 선사했다. 바샤커피만의 화려한 오렌지빛 기프트 박스와 모로코 마라케시의 전설적인 왕궁 '다르 엘 바샤(Dar el Basha)'에서 영감을 받은 고급스러움으로 리셉션장을 가득 채웠다.

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바샤커피는 이날 각기 다른 매력을 지닌 커피 3종을 선보였다. 시그니처 메뉴인 '밀라노 모닝'을 통해 브랜드 고유의 특별함을 전했으며, '진주 원두'라 불리는 '블랙 펄'은 진주처럼 빛나는 스타들이 함께한 시상식의 모든 순간에 가치를 더했다. 여기에 카페인 부담 없이 즐길 수 있는 '아디스아바바 디카페인 커피'도 함께 준비해, 다양한 취향을 가진 스타들이 보다 편안한 시간을 보낼 수 있도록 세심하게 배려했다.

글로벌 헤리티지를 지닌 고급 커피 브랜드 바샤와 함계한 제5회 청룡시리즈어워즈.

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바샤커피 측은 "대중문화 예술의 정점에 선 아티스트들에게 최상의 품격 있는 대접을 제공하고, 콘텐츠·문화 산업과 프리미엄 브랜드 간의 장기적인 브랜드 접점을 확대하기 위해 이번 행사에 참여했다"고 설명했다.실제 글로벌 시장에서 독창적인 서사로 인정받는 K-시리즈 콘텐츠처럼, 전 세계 30개국 이상의 유니크한 원두 스토리텔링을 가진 바샤커피의 특별함이 청룡의 밤을 더욱 빛냈다는 평이다.

청룡시리즈어워즈 측 또한 "최고의 플레이어들이 모이는 청룡시리즈어워즈인 만큼, 이들에게 제공되는 경험 역시 최고여야 한다는 생각"이라며 "바샤커피 특유의 고급스러운 감성과 깊은 향이 긴장감 넘치는 시상식장에 우아한 활력을 불어넣어 주었다. 내로라하는 스타들에게 전 세계가 사랑하는 명품 커피를 오감으로 경험할 수 있는 특별한 순간을 선물하고자 했다"고 전했다.

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제5회 청룡시리즈어워즈에 참석한 톱스타들은 은 바샤커피가 선사하는 100% 아라비카 원두 고유의 깊은 풍미와 이국적인 가향 커피의 향을 즐기며 시상식 전 긴장을 풀수 있었다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

청룡시리즈어워즈가 지닌 '최고를 향한 열정'과 바샤커피가 추구하는 '장인정신 및 럭셔리 헤리티지'의 만남은 이날 시상식 리셉션장서 완벽한 시너지를 냈다.

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모로코 헤리티지 커피 브랜드 바샤커피는 전 세계에서 가장 폭넓은 스페셜티 커피 셀렉션을 갖춘 브랜드 중 하나다. 전 세계 35개 주요 커피 산지에서 엄선한 200종 이상의 100% 아라비카 커피를 통해 '고객에게 커피 한 잔으로 세계를 여행할 기회를 선사한다'는 점을 내세우고 있다. 독창적인 파인 블렌드, 파인 플레이버, 천연 디카페인 커피 모두 100% 아라비카스페셜티 등급 원두로 만들어지는 점 또한 특징이다..신선한 커피의 풍미를 언제 어디서나 즐길 수 있는 개별 포장된 '커피백 컬렉션'부터아이코닉한 디자인의 '시그니처노마드 컬렉션', '오토그래프 컬렉션'등 다양한 라인업을 전개해왔다.

제5회 청룡시리즈어워즈에 바샤커피의 찹여는 콘텐츠·문화 산업과 라이프스타일 브랜드의 만남으로 큰 의미를 지닌다.

감각적인 오렌지빛 헤리티지로 스타들의 오감을 사로잡은 바샤커피.

한편 청룡시리즈어워즈는 국내 최초의 스트리밍 콘텐츠 전문 시상식으로, 넷플릭스를 비롯해 디즈니+·웨이브·티빙·쿠팡플레이 등 주요 플랫폼에서 공개된 드라마와 예능 가운데 대중성과 작품성을 두루 인정받은 콘텐츠를 대상으로 수상작을 선정한다. 지난달 31일 인천 파라다이스시티에서 열린 이번 제5회 시상식에서는 치열한 경쟁 끝에 드라마·예능 부문에서 각각 대상, 최우수작품상, 남녀주연상, 남녀조연상, 남녀신인상 등 총 18개 부문의 주인공이 가려졌다. 영예의 대상은 김고은이 차지했으며, 드라마 부문 최우수작품상은 '취사병 전설이 되다', 예능 부문 최우수작품상은 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'가 각각 수상했다. 남녀주연상은 배우 박해수와 신혜선에게 돌아갔으며, 남녀예능인상은 김원훈, 김숙이 각각 받았다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com