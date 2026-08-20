[경마] '호프케이' 와이어투와이어·'두바이하트' 막판 역전…루키 스테이크스 승자 가려져

Rookie Stakes@서울 호프케이와 이동하 기수. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 지난 16일 렛츠런파크 서울과 부산경남에서 각각 '제8회 Rookie Stakes@서울'과 '제6회 Rookie Stakes@영남'(L·2세·1200m)을 개최했다고 밝혔다.

루키 스테이크스는 유망한 2세마를 조기에 발굴하기 위해 마련된 2세마 한정 경주다. 경주 경험이 적은 신마들이 맞붙는 만큼 이날 서울에서는 압도적인 선행 승부가, 부산경남에서는 비인기마의 이변이 나왔다.

서울에서는 '호프케이(수·미국·2세·마주 강경운·조교사 문병기·기수 이동하)'가 와이어투와이어로 우승했다. 출발과 함께 단독 선두를 잡은 뒤 직선주로에서도 격차를 벌리며 2위와 5마신 차로 결승선을 통과했다.

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Rookie Stakes@영남 결승선 직전 달리는 두바이하트와 조인권 기수(사진 가운데). 사진제공=한국마사회

호프케이는 2019년 미국 최우수 단거리마 '미톨'의 자마다. 5월 말 데뷔전에서 3착에 그쳤지만 두 번째 출전에서 첫 승을 거둔 데 이어 이번 세 번째 출전에서도 우승하며 상승세를 이어갔다.

부산경남에서는 '두바이하트(암·한국·2세·마주 빅크루즈·조교사 임성실·기수 조인권)'가 역전승을 거뒀다. 가장 바깥인 9번 게이트에서 출발한 두바이하트는 외곽에서 선두권을 추격하다 마지막 직선 200m에서 추입에 나서 가장 먼저 결승선을 통과했다.

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출전마 가운데 주목도가 가장 낮았던 두바이하트의 단승식 배당률은 29.1배에 달했다. 비가 내려 주로 상태가 불량한 상황에서도 막판 역전극을 완성했다.

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한국마사회 관계자는 "루키 스테이크스는 어린 말들이 실전 경험을 쌓는 중요한 관문"이라며 "이번에 두각을 나타낸 말들이 앞으로 어떤 경주마로 성장할지 지켜봐 달라"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com