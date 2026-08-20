[경마] '닉스고 딸' 러스터, 167년 역사 킹스플레이트 제패

러스터의 킹스플레이트 스테익스 경주장면. 사진제공= Bloodhorse 홈페이지

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한국마사회(회장 우희종) 씨수말 '닉스고(Knicks Go)'의 자마 '러스터(Luster)'가 캐나다 트리플크라운 첫 관문인 킹스플레이트 스테익스에서 우승했다.

러스터는 지난 15일(현지시간) 캐나다 온타리오주 우드바인 경마장에서 열린 제167회 킹스플레이트 스테익스(캐나다산 3세·총상금 100만 캐나다달러·약 2000m·인조주로)에서 수말들을 제치고 7과 1/4마신 차로 정상에 올랐다.

1860년 창설된 킹스플레이트는 북미에서 가장 오래 연속 시행되고 있는 경주로 캐나다 트리플크라운의 첫 관문이다. 캐나다에서 태어난 3세마라면 암수 구분 없이 출전할 수 있으며, 러스터는 역대 40번째 암말 우승마가 됐다.

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러스터는 이번 우승으로 통산 6전 5승을 기록했다. 지난해 8월 우드바인 잔디 신마전에서 데뷔승을 거둔 뒤 올해 4월 키넬랜드 조건전에서도 승리했다. 5월 룰링엔젤 스테익스에서 3위에 그쳤지만 이후 셀레네 스테익스(G3)와 우드바인 오크스에 이어 킹스플레이트까지 3연승을 달렸다.

러스터는 닉스고의 첫 자마 세대다. 닉스고는 2022년부터 미국 테일러메이드 목장에서 씨수말로 활동했으며 첫 세대에서 사라토가 스페셜 스테익스(G2) 우승마 '유잉(Ewing)' 등을 배출했다.

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마사회는 자체 유전능력평가 시스템 '케이닉스(K-Nicks)'를 통해 닉스고를 발굴하고 2017년 키넬랜드 당세마 경매에서 8만7000달러에 구매했다. 닉스고는 2021년 브리더스컵 클래식(G1)과 페가수스 월드컵(G1)을 제패하며 미국 올해의 말에 선정됐다. 올해 초 국내로 이송돼 제주목장에서 씨수말로 활동하고 있다.

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이진우 한국마사회 말산업연구소장은 "러스터의 킹스플레이트 우승은 닉스고의 씨수말 능력이 북미 무대에서 검증되고 있음을 보여주는 결과"라며 "해외종축개발사업으로 확보한 우수 씨수말 자원을 적극 활용해 국내 생산마의 해외 수출까지 발돋움할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com