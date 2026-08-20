[경마] 한국마사회, 과천 유관기관과 안전 캠페인…지역사회 안전문화 확산

보라매시민안전관에서 아이들이 안전체험을 하고 있다. 사진제공=한국마사회

보라매시민안전관에서 단체사진을 촬영하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 지난 12일 과천시장애인복지관 아동들과 함께 보라매안전체험관을 찾아 '지역사회와 함께하는 찾아가는 안전 캠페인'을 진행했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 사업장 중심의 안전문화를 지역사회로 확산하고 안전취약계층의 재난 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다. 마사회는 과천시장애인복지관, 과천시종합자원봉사센터와 협력해 아동들이 직접 참여하는 체험형 안전교육 프로그램을 운영했다.

이날 아동들은 마사회 임직원 봉사단과 1대1로 짝을 이뤄 다양한 안전체험에 참여했다. 심폐소생술 체험에서는 실습용 마네킹을 활용해 가슴압박 등 응급상황 대처법을 익혔으며, 풍수해 체험을 통해 지진과 태풍 발생 시 행동요령과 대피방법을 배웠다. 소방관 체험과 소방역사박물관 관람도 진행했다.

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마사회는 체험교육과 함께 가정용 소화기 등 화재예방 물품을 복지관에 전달해 아동들이 가정에서도 안전수칙을 실천할 수 있도록 지원했다.

한국마사회 관계자는 "아이들이 다양한 체험을 통해 재난 상황에서 필요한 대응법을 자연스럽게 익히는 계기가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 과천시 관내 유관기관과 지속적으로 협력해 지역사회 곳곳에 안전문화가 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com