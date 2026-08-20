[경마] 한국마사회, 바로마켓 농가·푸드뱅크 연계…상생 선순환 확대

바로마켓 농가·푸드뱅크 연계 지원사업 성과공유회 참여자들이 기념사진을 찍고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 지난 19일 서울경마공원 놀라운지 미디어홀에서 '바로마켓 농가·푸드뱅크 연계 지원사업 성과공유회'를 개최했다고 밝혔다.

'바로마켓 농가·푸드뱅크 연계 지원사업'은 서울경마공원 직거래장터 '바로마켓' 참여 농가의 미판매 신선식품을 매입해 지역 푸드마켓을 통해 취약계층에 지원하는 상생형 사회공헌 사업이다. 농가에는 안정적인 판로를 제공하고 취약계층에는 신선한 먹거리를 지원하는 구조다.

이날 성과공유회에는 한국사회복지협의회, 지역 푸드마켓, 바로마켓 운영사와 참여 농가 관계자 등이 참석해 사업 성과를 공유하고 지속가능한 운영과 협력체계 강화 방안을 논의했다.

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마사회는 올해 7월부터 12월까지 총 1억1200만원을 투입해 4개 푸드마켓을 통해 취약계층 9015명에게 신선식품을 지원할 계획이다. 정부의 '그냥드림 사업'에도 신규 참여해 취약계층 먹거리 지원을 확대한다.

마사회는 2024년 사업을 시작한 이후 지원 규모와 대상 지역을 꾸준히 확대해왔다. 2024년 11월부터 2025년 6월까지 5280만원을 투입해 안양·광명 지역 취약계층 1327명을 지원했고, 2025년 11월부터 2026년 6월까지는 사업비를 9200만원으로 늘려 안양·광명·서초·시흥 등 4개 지역 8665명에게 신선식품을 지원했다.

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한국마사회 관계자는 "이번 사업은 농가의 안정적인 판로 확보와 취약계층의 먹거리 복지를 함께 지원하는 상생형 사회공헌 모델"이라며 "앞으로도 농어촌과 지역사회가 실질적으로 체감할 수 있는 사회적 가치를 창출하고 지속가능한 상생 모델로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com