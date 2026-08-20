[경마] 한국마사회 노사, 공휴경마 현장 찾아 직원 격려·애로사항 청취

한국마사회 우희종 회장이 경마 현장 직원들을 격려하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 지난 17일 우희종 회장과 박근문 한국마사회노동조합 위원장, 모규표 한국마사회전임직노동조합 위원장, 허연주 한국마사회경마직노동조합 위원장 등 노사 대표가 경마 운영 현장을 찾아 직원들을 격려하고 애로사항을 청취했다고 밝혔다.

이번 방문은 공휴경마 운영을 위해 근무하는 직원들의 노고에 감사를 전하고, 실제 업무 과정에서 겪는 어려움과 개선 의견을 노사가 함께 듣기 위해 마련됐다.

우 회장과 노동조합 위원장들은 경주로를 비롯해 고객안전, 마권·전자마권 발매, 온라인 불법경마 단속 등 경마 운영 주요 현장과 고객 접점 부서를 차례로 방문했다. 업무 여건과 운영 상황을 살펴보고 직원들의 애로사항을 청취하는 한편 안전하고 효율적인 근무환경 조성을 위한 의견을 나눴다.

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우희종 회장을 비롯한 노조위원장들이 직원들과 대화를 나누고 있다. 사진제공=한국마사회

마사회는 현장에서 제시된 의견 가운데 개선이 필요한 사항을 관련 부서와 공유하고 실행 가능성과 개선 방안을 검토해 후속 조치에 나설 예정이다.

우 회장은 "경마가 안정적으로 운영될 수 있는 원동력은 각자의 자리에서 책임을 다하고 있는 현장 직원들의 노력"이라며 "현장의 목소리를 가까이에서 듣고 노사가 함께 해법을 찾아가는 과정이 더 건강한 조직을 만드는 출발점"이라고 말했다.

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이어 "오늘 나눈 의견들이 일회성 건의에 그치지 않고 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 세심하게 살피겠다"며 "앞으로도 노사가 현장을 중심에 두고 소통하며 더 나은 근무환경과 조직문화를 함께 만들어가겠다"고 밝혔다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com