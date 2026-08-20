[경마] 日·홍콩 더트 강호 서울로…'코리아컵·스프린트' 빅매치 예고

일본 아메리칸 스테이지(American Stage) 사진제공=한국마사회

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오는 9월 6일 렛츠런파크 서울에서 열리는 한국경마 최고 권위의 국제대회 '2026 코리아컵·코리아스프린트'가 18일 앞으로 다가왔다.

일본과 홍콩의 정상급 더트 경주마들이 한국 원정길에 오르며 경마팬들의 관심을 모으고 있다. 총상금 16억원이 걸린 코리아컵은 올해 국내 최초로 국제 G2(IG2)로 승격됐으며, 총상금 14억원의 코리아스프린트는 국제 G3(IG3)로 시행된다.

코리아컵에서 가장 눈길을 끄는 경주마는 지난해 챔피언인 일본의 '딕테이언(Diktaean)'이다. 지난해 렛츠런파크 서울에서 정상에 오른 딕테이언은 귀국 후 일본의 '도쿄다이쇼텐(G1)'까지 제패했다. 올해 7월 '테이오쇼'에서도 3위에 올랐다. 딕테이언이 우승하면 런던타운, 크라운프라이드에 이어 역대 세 번째 코리아컵 2연패를 달성한다.

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일본의 '선데이펀데이(Sunday Funday)' 역시 강력한 우승 후보다. 올해 3월 1800m '마치스테이크스(G3)'에 이어 7월 2000m '머큐리컵'까지 제패했다.

일본 드래건웰즈(Dragon Welds) 사진제공=한국마사회

일본 선데이펀데이(Sunday Funday) 사진제공=한국마사회

홍콩에서는 '로맨틱토르(Romantic Thor)'가 도전장을 냈다. 세계적인 명마 '저스티파이(Justify)'의 자마로, 지난 5월 홍콩 '퀸마더 메모리얼컵(G3·2400m)'을 선행으로 제패했다.

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1200m 단거리 최강자를 가리는 코리아스프린트에서도 일본과 홍콩의 강호들이 맞붙는다. 일본의 '드래건웰즈(Dragon Welds)'는 올해 출전한 3개 경주에서 모두 우승한 신흥 강자다. 지난 4월 오이경마장 '도쿄스프린트(Jpn3·1200m)'에서도 정상에 올랐다.

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'아메리칸스테이지(American Stage)'는 지난해 미국 브리더스컵 스프린트(G1)에서 4위에 오른 국제무대 경험마다.

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홍콩에서는 지난해 코리아스프린트 우승마 '셀프임프루브먼트(Self Improvement)'가 2연패를 노린다. 지난해 일본의 치카파를 결승선 직전 제압하며 홍콩에 첫 코리아스프린트 우승을 안겼다. 여기에 홍콩 단거리 경주에서 활약해온 '고저스윈(Gorgeous Win)'과 2024년 내셔널데이컵(G3) 우승마 '뷰티웨이브즈(Beauty Waves)'도 가세한다.

홍콩 로맨틱 토르(Romantic Thor) 사진제공=한국마사회

일본 딕테이언(Diktaean)_2025 코리아컵 우승마. 사진제공=한국마사회

일본 셀프임프루브먼트(Self Improvement) 2025 코리아스프린트 우승마. 사진제공=한국마사회

한국에서는 코리아컵에 '클린원', '원평스톰' 등이 출전할 것으로 예상되며, 코리아스프린트에는 '빈체로카발로', '위너클리어' 등이 출전을 예고했다.

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해외 출전마들은 말 전용 항공 컨테이너인 홀스 스톨(Horse Stall)을 이용해 오는 25~26일 한국에 도착할 예정이다. 이후 렛츠런파크 서울 국제검역마사에 머물며 출전을 준비한다.

지난해 챔피언들의 타이틀 방어와 새로운 강호들의 도전이 맞물리면서 오는 9월 6일 펼쳐질 한·일·홍 경주마들의 자존심 대결에 관심이 쏠린다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com