블랙야크, 대만 이머스와 5년 유통계약…"현지 사업 확대, 성장 기반 마련"

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블랙야크가 대만 유통업체 이머스그룹과 손잡고 현지 사업 확대에 나선다. 기존 전문점·소매점 중심이었던 유통망을 백화점과 홀세일(도매) 등으로 넓히고, 대만 소비자 특성에 맞춘 제품을 선보인다는 계획이다.

블랙야크는 20일 이머스그룹과 5년간 유통 계약을 체결했다고 밝혔다. 이머스그룹은 아시아 23개국에 유통망을 보유한 대만 유통업체다. 나이키·조던을 비롯해 폴로·리바이스 등 글로벌 스포츠·패션 브랜드의 유통을 담당하고 있다.

블랙야크는 이번 계약을 계기로 대만 내 유통 채널을 다각화할 수 있게 됐다. 내년2월 부터 현시 사업을 확대, 기존 전문점과 소매점 중심에서 백화점 등 대형 유통 채널과 홀세일 사업 등 소비자와 접점을 늘려나갈 예쩡이다.

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상품 구성도 대만 시장에 맞춘다. 고온다습한 현지 기후를 고려해 가볍고 일상에서 활용하기 쉬운 라이프스타일 제품을 선보고, 고기능성 아웃도어 제품군도 함께 전개한다. 하이엔드 알파인 라인인 'DNS 컬렉션'을 비롯해 하이킹·트레킹 제품 등도 선보일 계획이다.

블랙야크는 대만을 아웃도어 시장 확대를 위한 주요 시장으로 보고 있다. 대만은 국토의 절반 이상이 산지로 등산과 백패킹 등 아웃도어 활동이 활발한 데다 K-패션에 대한 관심이 높은 시장이라는 게 블랙야크의 설명이다.

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강준석 블랙야크 경영전략본부장 사장은 "대만을 거점으로 아시아 시장에서 지속적인 성장 기반을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com