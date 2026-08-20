가천대 길병원, 환자중심 의료혁신 'NEXT GIL' 슬로건 선포

[스포츠조선 장종호 기자] "환자중심 의료는 우리 병원의 소중한 문화 가치입니다."

가천대 길병원(병원장 김우경)은 19일 오후 응급병원 가천홀에서 김우경 병원장, 주요 보직자, 임직원 등 300여 명이 참석한 가운데 '환자중심 의료혁신 선포식'을 개최하고 '2026~2028 NEXT GIL, 대한민국 중증의료의 심장'을 새로운 슬로건으로 발표했다.

이번 선포식은 2025년 시행된 제5차 환자경험평가의 우수한 성과를 전 직원과 공유하고, 환자중심 의료혁신에 대한 전 직원의 지속적인 관심과 실천 의지를 높이기 위해 마련됐다.

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환자경험은 입원 기간 의료진과의 의사소통과 치료과정 설명, 병원 환경, 환자 권리보장 등 의료서비스 전반에서 환자가 실제로 경험하고 느낀 것을 의미한다. 건강보험심사평가원은 상급종합병원 및 종합병원 등 의료기관 입원환자를 대상으로 환자경험평가를 시행하고 있다.

가천대 길병원은 제5차 환자경험평가에서 93.98점이라는 우수한 성적을 기록하며 전국 47개 상급종합병원 중 9위에 올랐다. 이는 지난 2023년 평가보다 14계단이나 상승한 괄목할만한 성과다.

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가천대 길병원은 이번 성과가 다음 평가를 위한 목표에 그치지 않고 환자가 실제로 체감하는 의료서비스의 변화, 조직의 문화를 개선하기 위한 시작이 돼야 한다는 점에 주목하고, 새로운 슬로건에 앞으로의 비전을 담았다.

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'NEXT GIL, 대한민국 중증의료의 심장'이라는 새 슬로건에는 상급종합병원으로서 중증·고난도 환자 치료 역량을 더욱 강화하는 동시에, 의료의 모든 과정에서 환자의 관점과 경험을 중심에 두고 한 단계 더 도약하겠다는 병원의 미래 방향이 담겼다.

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특히 치료 성과뿐 아니라 환자가 치료 과정에서 존중받고 충분히 설명을 들으며 의료진을 신뢰할 수 있는 환경을 만드는 것을 '나아가야 할 방향(NEXT GIL)'의 중요한 과제로 제시했다.

이날 선포식에서는 의사, 간호사, 진료지원, 행정 등 직종별 대표들이 '존중, 경청, 공감, 배려' 등 4가지 환자중심 의료의 핵심 가치를 실천하고자 선서했다.

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직원들은 환자를 존중하고 경청하며 충분히 설명하고 공감·배려하는 의료문화를 확산하는 한편, '평가를 위한 환자경험이 아닌 환자가 체감하는 환자중심 의료'를 진료와 간호, 진료지원, 행정 등 병원의 일상적인 업무와 조직문화로 정착시켜 나가기로 다짐했다.

김우경 가천대 길병원장은 "환자중심 의료는 우리가 매일 환자를 대하는 말과 행동, 진료와 업무 과정 속에서 조직의 자연스러운 문화로 자리매김해야 하는 가치"라며 "안으로 조직문화의 변화를, 밖으로는 진료 역량의 도약을 이뤄내고 완벽한 환자중심과 우수한 임상역량이 만나 'NEXT GIL, 대한민국 중증의료의 심장'이라는 슬로건이 실현 가능한 성과로 나타날 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com