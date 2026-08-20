B필러 없애고 문 활짝…제네시스 초대형 전기 SUV 'GV90' 첫 공개

제네시스가 19일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 'GV90 월드 프리미어'에서 브랜드 최초의 초대형 플래그십 전동화 SUV 'GV90 네오룬'을 공개하고 있다. GV90 네오룬에는 B필러 없이 앞뒤 문이 서로 마주 보며 열리는 세계 최초 독립 개폐형 히든 B필러 코치도어 '네오룬 아치 게이트'가 적용됐다. 사진제공=제네시스

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제네시스가 브랜드 최초의 초대형 플래그십 전동화 스포츠유틸리티차(SUV) 'GV90'를 처음 공개했다. 123.5kWh 대용량 배터리와 플래그십 전용 플랫폼을 기반으로 주행 성능과 공간성을 끌어올리고, 세계 최초 히든 B필러 코치도어 등 신기술을 대거 적용했다.

제네시스는 19일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 'GV90 월드 프리미어'를 열고 'GV90 네오룬'과 'GV90'를 공개했다. GV90는 2024년 공개한 네오룬 콘셉트를 기반으로 개발됐으며 제네시스의 럭셔리 철학과 전동화 기술을 집약한 모델이다.

정의선 현대자동차그룹 회장은 "GV90는 제네시스가 생각하는 미래 럭셔리의 방향성을 보여주는 모델"이라며 "혁신의 가치는 기술 자체가 아니라 인간 경험을 향상시키는 데 있는 만큼 미래 럭셔리의 새로운 기준을 제시해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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GV90는 제네시스 플래그십 전용 'eMP(Electric Mobility Prime)' 플랫폼을 기반으로 개발됐다. GV90 네오룬에는 세계 최초 독립 개폐형 히든 B필러 코치도어인 '네오룬 아치 게이트'가 적용됐다. B필러 없이 앞뒤 문이 서로 마주 보며 열려 넓은 승하차 공간을 제공한다.

B필러를 없앤 대신 도어 내부에 초고강도 듀얼 스틸 빔 등을 적용해 강성을 확보했다. 총 12개의 에어백과 차량 전복 사고 때 루프 글라스 전체를 덮는 세계 최초 '루프 에어백'도 적용했다.

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GV90에는 현대차그룹 전기차 중 최대 용량인 123.5kWh 배터리가 들어간다. 7인승 기준 1회 충전 주행 가능 거리는 자체 연구소 측정 기준 500㎞다. 350kW급 급속 충전 시 배터리 용량 10%에서 80%까지 22분 만에 충전할 수 있다. 전·후륜 모터 합산 최고출력은 490kW, 최대토크는 800Nm다.

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멀티 챔버 에어 서스펜션과 능동형 후륜 조향 시스템 등을 탑재했으며, 3245㎜의 휠베이스를 바탕으로 넉넉한 실내 공간을 확보했다. 네오룬에는 현대차그룹 최초로 앞좌석이 180도 회전하는 전동식 스위블링 시트도 적용했다.

제네시스가 19일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 'GV90 월드 프리미어'에서 브랜드 최초의 초대형 플래그십 전동화 SUV 'GV90 네오룬'을 공개하고 있다. GV90 네오룬에는 B필러 없이 앞뒤 문이 서로 마주 보며 열리는 세계 최초 독립 개폐형 히든 B필러 코치도어 '네오룬 아치 게이트'가 적용됐다. 사진제공=제네시스

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차량 경험을 강조한 신기술도 담았다. 현대차그룹 최초로 시동 버튼을 없애 별도의 버튼 조작 없이 주행할 수 있도록 했다. 주행 중 23.6인치로 사용하는 센터 OLED 디스플레이는 정차 시 24.6인치로 확장된다. 차세대 인포테인먼트 플랫폼 '플레오스 커넥트'와 차량용 AI 에이전트 '글레오 AI'도 탑재됐다.

외관은 한국의 달항아리에서 영감을 얻었다. 전장은 5285㎜이며 24인치 대형 단조 휠을 적용했다. 실내에는 천연 우드와 리얼 스톤, 울 캐시미어 등 고급 소재를 활용했다.

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VIP 고객을 겨냥한 4인승 'GV90 네오룬 이그제큐티브 스위트'에는 천연 우드 베니어를 활용한 우드 플로어와 한국 전통 온돌에서 영감을 받은 복사열 난방 시스템, 냉장고와 테이블 등이 적용된다. 최상위 한정판인 'GV90 네오룬 퍼스트 에디션'도 함께 공개됐다.

제네시스는 GV90를 시작으로 브랜드의 새로운 10년을 열고 디자인과 상품성, 기술력, 고객 경험 등 전 영역에서 독자적인 럭셔리 기준을 제시한다는 계획이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com