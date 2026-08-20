"CT 촬영실서 직원이 성추행"…50대 여성 신고 후 건강 악화로 숨져

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도의 한 병원에서 검사를 받던 50대 여성이 병원 직원에게 폭행과 성추행을 당한 뒤 건강 상태가 악화돼 숨지는 사건이 발생했다.

자그란뉴스 등 현지 매체들에 따르면 16일(현지시각) 밤 9시 30분쯤 57세 여성 A는 몸살 등의 증상을 호소하며 한 민간병원을 찾았다.

의료진은 진료 과정에서 X-레이와 CT 촬영이 필요하다고 판단했다.

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가족들 주장에 따르면 병원 직원 B는 가족들에게 밖에서 기다리라고 말한 후 A만 CT 촬영실로 데려갔다.

이후 A는 촬영실 안에서 B가 옷을 강제로 벗기려 했고 반항하자 폭행하고 입술을 깨물었다고 주장했다.

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A는 당시 심장질환을 앓고 있었으며 당뇨와 결핵 관련 질환도 있어 제대로 저항하기 어려운 상태였다고 말한 것으로 전해졌다.

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약 4분 뒤 CT 촬영실에서 나온 그녀는 상태가 악화되기 시작했다. 잠시 의식을 잃었다가 다시 의식을 되찾은 그녀는 가족들에게 자신이 겪은 일을 알렸다고 한다. "B가 아무 말도 하지 말라는 협박도 했다"고 A는 주장했다.

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현지 경찰은 가족들의 신고로 수사에 착수했다.

조사가 시작된 이후 A의 건강 상태는 급격히 악화됐다. 다른 병원으로 이송된 그녀는 결국 치료를 받던 중 숨지고 말았다.

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병원 측은 "현재 해당 직원은 해고됐으며 관련 의혹을 심각하게 받아들이고 있다"면서 경찰 수사를 통해 사실관계가 밝혀져야 한다는 입장이다.

현재 경찰은 여성의 생전 신고 내용과 병원 관계자들의 진술, 당시 CT 촬영실 주변 상황 등을 토대로 사건의 정확한 경위를 조사하고 있는 것으로 알려졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com