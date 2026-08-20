"실적 못 채웠으니 스쿼트 200개"…20대 女 직원, 결국 근육 녹았다

사진출처=저장TV

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 영업 실적을 채우지 못한 여성직원에게 관리자가 스쿼트 200개를 하도록 요구해 논란이 일고 있다.

해당 직원은 결국 횡문근융해증으로 병원 치료를 받았다.

저장TV 등 중국 매체들에 따르면 29세인 양 모씨는 지난 6월 저장성 항저우시에 있는 한 금융사 지사에 입사해 상담원으로 일했다.

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월급은 4500위안(약 90만원)이었다.

지난달 28일 관리자인 장 모씨는 직원 단체 대화방에서 양씨가 업무 평가 항목을 달성하지 못했다면서 돈을 내거나 신체 벌칙을 받을 것을 요구했다.

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양씨는 당시 항저우에 막 온 상황이어서 돈이 없었고, 직장을 잃고 싶지 않아 스쿼트 200개를 선택했다. 관리자의 요구에 따라 이를 수행하는 모습까지 영상으로 촬영했다.

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마지막까지 스쿼트를 마친 양씨는 제대로 서 있기조차 어려웠다. 문을 붙잡고 겨우 몸을 일으켜야 할 정도였다.

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이후 양쪽 다리에 심한 통증과 부종이 나타났고 무릎에 힘이 풀리면서 걷는 것조차 쉽지 않았다. 결국 며칠 뒤 소변 색이 눈에 띄게 짙어지자 병원을 찾았고, 검사 결과 횡문근융해증 진단을 받았다.

횡문근융해증은 과도한 운동이나 외상으로 인한 근육 타박상으로 근육이 손상되면서 근세포 내 물질이 혈액으로 배출되는 질환이다. 약물이나 대사 이상, 고온 노출 등도 원인이 될 수 있다. 망가진 근육 세포가 녹으면서 세포 내에 있는 미오글로빈, 칼륨, 크레아틴 키나이제 등이 혈액으로 퍼지고, 이로 인해 근육뿐만 아니라 간, 신장 등 주요 장기에 합병증을 일으킬 수 있다.

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횡문근융해증이 발생하게 되면 근육 약화, 부종, 경련 등의 근육 합병증이 나타날 수 있고, 심할 경우 부종에 의해 혈관과 신경이 압박되면서 허혈성 근괴사나 마비가 나타나는 구획증후군으로 발전할 수 있다. 특히 혈중으로 배출된 미오글로빈, 크레아틴 키나이제 등의 근세포 내 물질이 신장을 통해 소변으로 배출되는 과정에서 독성이 신장에 직·간접적 영향을 줘 급성 신부전증이 발생할 수 있다. 이때 신장 기능을 회복시키기 위해 투석이 필요할 수 있고, 간 수치가 증가하면 매우 드물긴 하지만 간의 기능이 멈춰버리는 전격성 간염의 우려도 존재한다.

양씨는 현지 매체에 "평소 운동 습관이 없었는데 200개의 스쿼트를 하고 나니 두 다리가 붓고 몸이 확실히 견디기 힘들었다"고 호소했다.

해당 회사의 실적 관리 방식도 온라인에서 공분을 샀다.

현지 보도에 따르면 해당 관리자는 회사 단체 대화방에서 실적이 미달되면 '팔굽혀펴기 100개', '스쿼트 200개' 등의 내용을 공지한 것으로 알려졌다. 50위안(약 1만원)을 내면 신체 벌칙을 대신할 수 있다는 내용도 포함됐다.

관리자인 장씨는 회사 자체적으로 마련한 공식적인 처벌 제도는 아니며 자신이 개인적으로 실적이 부족한 직원들에게 벌금이나 신체 벌칙을 부과했다고 인정한 것으로 알려졌다.

양씨는 회사 측에 치료비와 교통비, 신체적 피해 등과 관련해 총 1만 5000위안(약 310만원)의 배상을 요구한 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com