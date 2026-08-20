더 플라자, 50년 만에 전면 리모델링…2029년 하이엔드 호텔로 재개장

◇더 플라자 리모델링 조감도

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한화호텔앤드리조트가 운영하는 서울 중구 소공동의 '더 플라자'가 개관 50주년을 맞아 전면 리모델링에 나선다. 최고급 스위트 객실을 늘리고 세계적 수준의 파인다이닝 레스토랑을 유치하는 동시에 서울 도심을 조망할 수 있는 옥상정원은 시민에게 개방한다는 계획이다.

20일 한화호텔앤드리조트에 따르면 더 플라자는 전면 리모델링을 위해 9월 30일 영업을 중단한다. 이후 약 3년 간 공사를 진행, 하이앤드 호텔로 새롭게 출발에 나설 계획이다.

리모델링은 객실과 식음료(F&B), 문화·예술 콘텐츠 등을 전반적으로 개편하는 데 초점을 맞췄다. 기존 디럭스급 객실을 최고급 스위트 객실 중심으로 재편하고 객실 내 업무 공간을 마련한다. 미팅 수요가 많은 고객을 겨냥해 클럽라운지도 확대·개편한다. 식음료는 미쉐린 스타 레스토랑 등 세계적인 파인다이닝 브랜드를 유치해 인근 '더 플라자 다이닝'과 함께 고급 미식 콘텐츠를 확대한다는 계획이다. 글로벌 럭셔리 독립호텔 연합체인 '더 리딩 호텔스 오브 더 월드(LHW)' 가입도 추진한다.

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옥상 공간은 시민에게 개방한다. 호텔 외벽에 옥상 전용 엘리베이터를 설치하고 옥상정원과 루프톱 카페를 조성할 예정이다. 옥상에서는 서울시청과 광화문, 경복궁, 덕수궁, 청와대 등 서울 도심 주요 지역을 조망할 수 있다.

더 플라자의 리모델링 사업은 서울시 소공 1·2·3지구 통합 개발의 일환이다. 더 플라자가 위치한 소공 1지구와 한화빌딩이 있는 2지구, 한화금융플라자가 있는 3지구를 함께 재단장한다. 세 건물 모두 기존 골조를 유지하면서 리모델링한다.

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더 플라자는 영업 중단을 앞두고 고객 감사 행사도 진행한다. 8월 31일까지 공식 SNS나 호텔을 통해 더 플라자와 관련된 사진과 사연을 제출하면 추첨을 통해 숙박권과 PB 상품 등을 제공한다.

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한화호텔앤드리조트 관계자는 "개관 50주년을 기점으로 더 플라자를 하이엔드 호텔로 새롭게 선보일 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com