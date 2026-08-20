더 플라자, 50년 만에 전면 리모델링…2029년 하이엔드 호텔로 재개장

한화호텔앤드리조트가 운영하는 서울 중구 소공동의 '더 플라자'가 개관 50주년을 맞아 전면 리모델링에 나선다. 최고급 스위트 객실을 늘리고 세계적 수준의 파인다이닝 레스토랑을 유치하는 동시에 서울 도심을 조망할 수 있는 옥상정원은 시민에게 개방한다는 계획이다.
20일 한화호텔앤드리조트에 따르면 더 플라자는 전면 리모델링을 위해 9월 30일 영업을 중단한다. 이후 약 3년 간 공사를 진행, 하이앤드 호텔로 새롭게 출발에 나설 계획이다.
리모델링은 객실과 식음료(F&B), 문화·예술 콘텐츠 등을 전반적으로 개편하는 데 초점을 맞췄다. 기존 디럭스급 객실을 최고급 스위트 객실 중심으로 재편하고 객실 내 업무 공간을 마련한다. 미팅 수요가 많은 고객을 겨냥해 클럽라운지도 확대·개편한다. 식음료는 미쉐린 스타 레스토랑 등 세계적인 파인다이닝 브랜드를 유치해 인근 '더 플라자 다이닝'과 함께 고급 미식 콘텐츠를 확대한다는 계획이다. 글로벌 럭셔리 독립호텔 연합체인 '더 리딩 호텔스 오브 더 월드(LHW)' 가입도 추진한다.
옥상 공간은 시민에게 개방한다. 호텔 외벽에 옥상 전용 엘리베이터를 설치하고 옥상정원과 루프톱 카페를 조성할 예정이다. 옥상에서는 서울시청과 광화문, 경복궁, 덕수궁, 청와대 등 서울 도심 주요 지역을 조망할 수 있다.
더 플라자의 리모델링 사업은 서울시 소공 1·2·3지구 통합 개발의 일환이다. 더 플라자가 위치한 소공 1지구와 한화빌딩이 있는 2지구, 한화금융플라자가 있는 3지구를 함께 재단장한다. 세 건물 모두 기존 골조를 유지하면서 리모델링한다.
더 플라자는 영업 중단을 앞두고 고객 감사 행사도 진행한다. 8월 31일까지 공식 SNS나 호텔을 통해 더 플라자와 관련된 사진과 사연을 제출하면 추첨을 통해 숙박권과 PB 상품 등을 제공한다.
한화호텔앤드리조트 관계자는 "개관 50주년을 기점으로 더 플라자를 하이엔드 호텔로 새롭게 선보일 것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com