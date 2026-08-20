아이에스동서 장학재단, 2026년 하반기 ‘핑크박스’ 위생용품 지원

제공=아이에스동서

Advertisement

Advertisement

아이에스동서 장학재단이 지역 내 저소득층 여성청소년의 건강한 성장과 복지 증진을 위해 2026년 하반기 '핑크박스' 위생용품 지원사업을 진행했다.

'핑크박스' 위생용품 지원사업은 경제적 어려움으로 위생용품 구매에 부담을 겪는 여성청소년의 '생리빈곤' 문제를 완화하고, 보다 건강하고 안정적인 성장 환경을 조성하기 위해 마련된 사회공헌 프로그램이다.

아이에스동서 장학재단은 올해 상반기 2,500만원 상당의 위생용품 키트를 지원한데 이어 하반기에도 2,500만원 규모의 '핑크박스'를 추가로 지원했다.

Advertisement

올해에만 총 5,000만원 상당의 위생용품을 지원했으며, 지역 내 저소득층 여성청소년 120명이 안정적으로 위생용품을 사용할 수 있도록 전달했다.

이번에 전달된 '핑크박스'에는 생리대를 비롯해 화장품과 생활용품 등 여성청소년의 일상생활에 필요한 다양한 물품이 담겼다.

Advertisement

단순한 위생용품 지원을 넘어 경제적 부담으로 어려움을 겪는 여성청소년들이 건강하고 위생적인 환경에서 생활할 수 있도록 실질적인 지원에 초점을 맞췄다.

Advertisement

2020년부터 진행한 '핑크박스' 위생용품 지원사업은 아이에스동서 장학재단의 대표 사회공헌사업으로, 단발성 지원에 그치지 않고 매년 꾸준한 후원을 이어오며 취약계층 여성청소년의 건강권 증진과 복지 향상에 기여하고 있다.

Advertisement

아이에스동서 장학재단 관계자는 "경제적 어려움이 여성청소년들의 건강한 성장과 일상을 제한하는 요인이 되지 않도록 지속적으로 지원하고 있다"며 "핑크박스가 청소년들의 일상에 실질적인 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 지역사회에 필요한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.