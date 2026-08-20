신세계그룹, 8월 23일까지 '퓨처앤드림아카데미' 2기 교육생 모집

◇2026년 퓨처앤드림아카데미 1기 오리엔테이션. 사진제공=신세계그룹

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신세계그룹이 오는 8월 23일까지 '퓨처앤드림아카데미 (Future & Dream Academy)' 2기 교육생을 모집한다.

산업통상부 및 고용노동부와 진행하는 청년 맞춤형 직업훈련 사업인 'K-뉴딜 아카데미' 일환으로 진행되는 퓨처앤드림아카데미에서는 '유통사관학교 신세계'의 교육 인프라를 바탕으로 현장 실습을 포함한 실무 중심의 커리큘럼을 선보인다. 이마트, 신세계푸드, 조선호텔앤리조트, 신세계아이앤씨 등 신세계그룹 주요 계열사가 참여해 실제 유통현장을 경험할 수 있도록 4개사의 사업 특성과 직무에 맞춘 프로그램을 운영한다.

1기 교육생들은 지난 8월 7일 그룹 시내 연수원인 '신세계남산'에서 입교식을 갖고 현재 부산, 대구, 광주, 대전, 천안 등 전국 5개 지역에서 교육을 받고 있다. 이번 2기 역시 취업 교육 기회가 상대적으로 제한적인 지방 청년 인재의 참여를 독려하기 위해 전원 비수도권 지역에서 선발할 예정이다. 서류전형과 면접을 거쳐 수강생을 최종 선발할 예정으로, 선발되면 9월 9일부터 12월 2일까지 3개월간 교육을 받는다.

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교육 과정은 공통역량 트랙·리테일 직무 트랙·취업전략 트랙 등 3가지 과정으로 이루어졌다. 공통역량 트랙에서는 필수적으로 요구되는 비즈니스 기초 역량과 최근 빠르게 변화하는 업무환경에서 활용할 수 있는 AI·IT 디지털 역량을 갖추는데 초점을 맞췄다. 리테일 직무 트랙에서는 오프라인 리테일 실무부터 호텔 서비스, 식품 제조, AI에 이르기까지 유통과 IT 등 유통산업을 구성하는 다양한 분야를 직접 경험하며 자신에게 맞는 직무와 진로를 탐색할 수 있다. 이마트와 트레이더스 주요 매장 방문을 통해 매장 운영을 직접 체험하고, 베이커리 생산 시설 견학과 더불어 제품을 직접 제조해보는 실습 프로그램도 참여한다. 뿐만 아니라 호텔리어의 서비스 마인드를 체득할 수 있는 호텔 현장 실습 등 다양한 산업 현장을 눈앞에서 경험할 수 있다. 취업전략 트랙에서는 2박 3일간 합숙 교육을 진행하며 면접 팁, 현업 인사담당자의 취업 컨설팅, 이미지메이킹 전략 등 취업 성공 가능성을 높일 수 있는 실전형 프로그램을 제공한다.

한편 교육과정 종료 후, 우수 수료자 대상으로 상위 5%는 즉시 채용, 차상위 10%는 서류전형 면제 등의 실질적 채용연계 혜택을 제공할 방침이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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