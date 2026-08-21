"체중 1㎏ 줄면 무릎 부담 4㎏ 감소"…힘찬병원 유튜브서 무릎 관절염 궁금증 공개

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원 유튜브 채널에서 무릎 관절염에 대한 다양한 궁금증을 풀어주는 콘텐츠를 공개했다. 수찬's관절 토크 코너를 통해 선보인 무릎 관절염 Q&A 시리즈는 총 3부작으로 힘찬병원 이수찬 대표원장과 김태현 진료원장이 관절염의 초기 증상부터 실생활 관리법까지 환자들이 궁금해하는 핵심 정보를 차례로 소개한다.

1편에서는 무릎 관절염을 의심해 볼 수 있는 초기 증상 5가지, 2편에서는 무릎이 시큰거리거나 욱신거리는 다양한 원인을 다뤘다. 21일 공개되는 3편에서는 관절염으로 인해 무릎에 물이 차는 이유와 관절염 진행을 늦추는 방법, 허벅지 근육 강화 운동 등을 설명한다. 무릎에 물이 차는 것은 관절이 자극받거나 손상됐을 때 몸이 스스로를 보호하고자 관절액을 과다 분비하면서 나타날 수 있다. 가벼운 증상이라면 휴식과 냉찜질로 호전될 수 있으나, 부기가 심한 경우 주사기로 관절액을 뽑아내는 흡인치료를 고려할 수 있다.

힘찬병원 김태현 진료원장은 "관절염이 심하지 않을 때는 비교적 투명한 관절액이 나오지만 관절염이 진행되면 양이 많아지고 노란빛을 띨 수 있다"며 "외상으로 인대가 파열되거나 골절이 발생하면 피가 섞일 수 있고, 감염이 생긴 경우에는 관절액이 탁하거나 고름과 같은 양상을 보일 수 있다"고 설명했다.

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관절염 진행을 늦추기 위해서는 적정 체중 유지와 허벅지 근육 강화가 중요하다. 김태현 진료원장은 "체중이 1㎏ 줄어들면 무릎에 가해지는 부담이 약 3~4㎏ 줄어드는 효과가 있다"며 "대퇴사두근이 강해질수록 무릎 관절이 받는 충격을 근육이 대신 흡수하기 때문에 관절염 진행을 늦추는 데 도움이 된다"고 말했다.

힘찬병원 공식 유튜브를 통해 힘찬병원 전문의들이 알기 쉽게 설명하는 다양한 주제의 영상을 매주 금요일 공개하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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