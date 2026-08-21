"많이 움직이면 치매 예방?"…육체노동자 치매 위험 20% 높은 이유

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 신체활동은 치매 예방에 도움이 된다는 것은 잘 알려져 있다.

그런데 어떤 상황에서 몸을 움직이느냐에 따라 효과가 크게 달라질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

달리기나 수영, 자전거 타기처럼 여가시간에 하는 운동은 치매 위험을 낮추는 효과와 관련이 있지만, 건설업이나 비계 작업처럼 직업상 무거운 물건을 들거나 장시간 몸을 쓰는 신체활동은 오히려 치매 위험 증가와 연관된 것으로 나타났다.

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미국 서던캘리포니아대학교(USC) 연구진 중년 및 고령자를 대상으로 한 80개 연구, 501만 3910명을 메타분석해 직업, 여가, 가사, 통근 등 신체활동이 이뤄지는 상황에 따라 치매 위험이 어떻게 달라지는지 살펴봤다.

분석 결과 여가 시간 신체 활동을 더 많이 하는 사람들은 가장 활동적이지 않은 사람들보다 치매 위험이 24% 낮았다.

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반면, 직업적 신체활동이 많은 사람의 치매 위험은 낮은 사람보다 약 20% 높은 것으로 나타났다.

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이번 연구가 주목받는 이유는 이른바 '신체활동 역설(physical activity paradox)'을 치매와 관련해서 체계적으로 살펴봤기 때문이다.

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일반적으로 신체활동은 심혈관질환과 당뇨병 등 만성질환 위험을 낮추고 뇌 건강에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 그러나 직업을 통해 장시간 반복적으로 신체활동을 하는 사람에게서는 여가시간에 운동하는 사람과 같은 건강상의 이점이 나타나지 않을 수 있다는 연구들이 이어져 왔다.

연구진은 직업상 신체활동과 여가시간 운동은 단순히 '몸을 움직인다'는 점만 같을 뿐 실제 환경은 크게 다르다고 설명했다.

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여가시간 운동은 자신의 체력과 상황에 맞춰 운동 강도와 시간을 조절할 수 있고, 즐거움이나 사회적 교류, 스트레스 해소 등이 함께 이뤄지는 경우가 많다. 반면 육체노동은 같은 동작을 장시간 반복하거나 오랫동안 서 있어야 하는 경우가 많고, 무거운 물건을 들어 올리거나 제한된 휴식시간 속에서 작업해야 하는 상황도 적지 않다.

특히 건설이나 제조, 물류 등 육체적으로 힘든 직업에서는 작업환경에 따른 소음이나 대기오염, 직업적 스트레스 등에 노출될 가능성도 상대적으로 높다. 근무시간이 길거나 불규칙해 퇴근 후 별도의 운동을 할 시간이 부족할 수도 있다.

따라서 연구진은 직업상 신체활동과 치매 위험 사이의 연관성이 단순히 '몸을 많이 움직였기 때문'이라고 보기는 어렵다고 강조했다. 노동환경과 사회경제적 조건, 스트레스, 회복시간 등 다양한 요인이 함께 작용했을 가능성이 있다는 것이다.

다만 이번 연구는 기존 관찰연구들을 종합한 분석이기 때문에 육체노동이 치매를 직접적으로 발생시킨다고 증명한 것은 아니다.

대부분의 연구에서 신체활동을 참가자가 직접 보고한 방식으로 측정했다는 점도 한계로 지적됐다.

연구진은 앞으로 신체활동의 강도와 지속시간뿐 아니라 업무환경과 회복시간 등을 객관적으로 측정하는 연구가 더 필요하다고 전했다.

이번 연구 논문은 국제학술지 '란셋 공중보건(The Lancet Public Health)'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com