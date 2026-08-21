"찌릿하고 가렵고 찝찝한 느낌"…여름철 여성질환 늘어나는 이유

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 여름철엔 산부인과를 찾는 환자가 급증한다. 찌릿한 배뇨통, 가려움증, 찝찝한 분비물 등의 주요 원인은 덥고 습한 날씨다. 땀이 차기 쉬운 환경, 젖은 수영복, 피서지에서 수분 섭취 부족 등이 세균과 곰팡이가 번식하기 최적의 조건을 만든다. 민감한 부위라는 이유로 참고 방치할 경우, 골반염이나 신우신염은 물론 심하면 난임이라는 합병증으로 이어질 수 있어 주의가 요구된다.

좋은문화병원 산부인과 부문현 과장의 도움말로 여름철 여성 건강을 지키는 핵심 정보를 정리했다.

◇'고온다습'과 '잘못된 습관'이 부르는 여성질환

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여름철 부인과 질환이 증가하는 이유는 바로 '고온다습'과 '잘못된 생활습관' 때문이다. 꽉 끼는 바지나 통풍이 안 되는 속옷을 착용하면 외음부 주변이 습해져 균이 쉽게 증식한다. 또한 땀을 많이 흘린 후 수분을 제대로 섭취하지 않으면 소변량이 줄어들어 방광의 자정 작용이 크게 떨어진다. 물놀이 후 젖은 수영복을 오래 입고 있는 습관 역시 질환을 유발하는 주요 원인이다.

◇원인균 따라 증상 다른 '질염'…방치 시 골반염·난임 유발

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여름철 대표 여성질환인 질염은 원인균에 따라 증상이 다르게 나타난다.

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우선 세균성 질염. 질 내 유산균이 감소하고 혐기성 세균이 늘어나 발생하며, 회백색 분비물과 함께 '생선 비린내'와 같은 악취가 나는 것이 특징이다.

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칸디다 질염은 면역력이 떨어졌을 때 곰팡이균이 과하게 증식해서 발생한다. 치즈나 두부 찌꺼기 모양의 하얀 분비물과 함께 극심한 가려움, 화끈거림, 성교통 등을 동반한다.

마지막으로 트리코모나스 질염은 주로 성접촉을 통해 전파되며, 거품이 섞인 황록색 분비물과 악취가 나타난다. 성매개 감염이므로 재감염을 막기 위해서는 파트너도 함께 치료받아야 한다.

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이러한 질염들을 방치하면 세균이 자궁과 난관으로 올라가 골반염을 일으킬 수 있다. 골반염이 반복되면 난관이 손상되어 난임, 자궁외임신, 만성 골반통의 직접적인 원인이 되므로 조기 진료가 필수적이다.

◇배뇨통·빈뇨 유발 '방광염'…발열·옆구리 통증 시 '신우신염' 의심

소변을 볼 때 찌릿한 통증이 발생하는 방광염과 요로감염도 역시 여름철 자주 발생한다. 여성은 남성에 비해 요도가 짧고 항문과 가까워 세균 침입에 취약하다. 탈수로 소변량이 줄어들면 세균을 씻어내지 못해 배뇨통, 빈뇨, 혈뇨, 하복부 통증 등이 발생한다. 만약 발열이나 오한, 옆구리 통증까지 동반된다면 감염이 방광을 넘어 '신우신염'으로 악화했다는 신호이니 즉시 병원을 찾아야 한다.

◇여름철 생리 위생 관리 및 예방수칙

여름철 생리 위생 관리도 빼놓을 수 없다. 땀과 분비물이 많은 여름에는 생리대를 자주 교체해야 접촉성 피부염이나 감염 위험을 줄일 수 있다. 탐폰이나 월경컵을 사용할 경우에도 권장 사용 시간을 엄수해야 한다. 예방 수칙은 간단하고 명확하다.

우선 통기성 좋은 면 속옷을 입고, 젖은 옷은 즉시 갈아입니다. 외음부는 물로 부드럽게 씻고, 질 안쪽까지 깊이 씻는 알칼리성 세정은 유익균을 손상시키므로 피한다. 충분한 수분을 섭취하여 소변을 통해 균을 자연스럽게 배출하고, 배변 후에는 앞에서 뒤로 닦는 습관을 지킨다. 방광을 자극하는 카페인, 탄산음료, 알코올 섭취를 줄이고, 성관계 후 즉시 소변을 보는 습관을 들인다.

좋은문화병원 부문현 과장은 "가려움, 악취, 배뇨통은 몸이 보내는 경고 신호"라며 "민감한 부위라고 해서 진료를 미루거나 임의로 약을 사용하는 것은 위험하다"고 말했다. 이어 "충분한 수분 섭취와 통풍이 잘 되는 의복 착용 등 작은 습관을 실천하고, 이상 증상이 나타나면 즉시 산부인과를 찾는 것이 건강을 지키는 길"이라고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com