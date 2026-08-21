"이게 사람 몸이야?"…목 180도 돌리고 테니스 라켓 통과 '고무 인간' 화제

사진출처=유튜브

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[스포츠조선 장종호 기자] 자신의 몸을 자유자재로 구부리고 비트는 남성이 테니스 라켓을 통과해 세계 기록에 이름을 올렸다.

주인공은 인도 북부 잠무·카슈미르 반디포라 지역 출신의 사얌 하이더(Sayam Hyder, 29)다. 뛰어난 유연성과 신체 제어 능력으로 현지에서 '카슈미르의 고무인간(Rubber Boy of Kashmir)'이라는 별명으로 불린다.

카슈미르 옵저버 등 현지 매체들에 따르면 하이더는 목을 뒤로 180도 가까이 돌리는 것은 물론, 몸을 극도로 구부린 상태에서 좁은 공간을 통과하는 등 일반인에게는 상상하기 어려운 동작을 선보인다. 특히 테니스 라켓의 줄을 제거한 뒤 그 작은 프레임 사이로 몸 전체를 통과시키는 장면은 그의 대표적인 묘기 가운데 하나다.

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이 같은 능력을 인정받아 하이더는 국제 기록에도 이름을 올렸다. '인터내셔널 북 오브 레코즈(International Book of Records)'에 따르면 그는 2025년 7월 26일 인도 잠무·카슈미르 반디포라에서 1분 동안 자신의 몸 전체를 테니스 라켓에 5차례 통과시키는 기록을 세웠다. 해당 기록은 '1분 동안 테니스 라켓을 몸 전체로 통과한 최대 횟수' 부문으로 등록됐다.

하이더가 처음부터 전문적인 곡예 훈련을 받은 것은 아니다. 그는 13세 무렵 인터넷에서 춤과 신체 움직임을 다룬 영상을 접한 뒤 직접 동작을 따라 하면서 유연성을 키우기 시작한 것으로 알려졌다. 이후 춤과 요가 등을 익히면서 자신의 신체 능력을 꾸준히 발전시켰다.

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하이더는 자신의 능력을 완성하기까지 상당한 시간과 노력이 필요했다고 강조한다. 훈련 과정에서 부상을 겪기도 했지만 연습을 중단하지 않고 더 어려운 동작에 도전해 왔다고 그는 밝혔다.

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그는 국제무대 진출이라는 목표를 이루기 위해 현재 맹훈련 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com