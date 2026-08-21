"5세 아이 5cm, 50g 금괴 꿀꺽"…위에 걸려 내시경으로 꺼내

사진출처=웨이보, 사우스차이나모닝포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 5세 여자아이가 집에서 놀던 중 무게 50g짜리 금괴를 실수로 삼키는 아찔한 사고가 발생했다. 금괴는 아이의 위에 걸려 있었지만 의료진이 내시경을 이용해 무사히 제거했다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 지난 16일 중국 베이징에 사는 5세 여자아이가 작은 금괴를 삼킨 뒤 병원을 찾았다.

아이가 삼킨 금괴는 길이 약 5㎝, 무게 50g이었던 것으로 알려졌다.

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병원에서 엑스레이 검사를 실시한 결과 금괴는 아이의 위 안에 그대로 남아 있었다.

의료진은 금괴가 단순한 작은 이물질과 달리 단단하고 밀도가 높은 데다 표면이 매끄러워 소화관에 걸릴 가능성이 있다고 판단했다. 자칫 위벽이나 소화관 점막을 손상시키면 천공이나 심한 출혈 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있는 상황이었다.

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의료진은 수술용 내시경 기구를 이용해 금괴를 조심스럽게 밖으로 꺼냈고, 다행히 아이는 큰 상처를 입지 않았다.

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이 소식이 알려지자 중국 온라인에서는 뜻밖의 반응도 이어졌다.

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네티즌들은 "대체 얼마나 잘 사는 집이길래 아이가 금괴를 가지고 놀았느냐"는 농담과 함께 "아이들은 순식간에 물건을 삼킨다", "크게 다치지 않아 다행" 등의 반응을 내놓고 있다.

의료진은 어린이가 이물질을 삼키는 사고를 단순한 해프닝으로 봐서는 안 된다고 강조한다.

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소아의 이물질 섭취는 비교적 흔한 응급 상황으로, 동전이나 작은 쇠구슬, 머리핀 등 다양한 물건을 삼키는 사고가 발생할 수 있다. 이물질의 종류와 크기, 위치에 따라 자연스럽게 배출될 수도 있지만 식도나 위 등에 걸릴 경우 장기 손상이나 출혈 등의 위험이 있다.

특히 아이가 이물질을 삼켰을 때 억지로 식초를 마시게 하거나 밥 덩어리 등을 삼켜 이물질을 아래로 밀어내려는 민간요법은 피해야 한다. 어떤 물건을 삼켰는지 확인한 뒤 가능한 한 빨리 의료기관에서 진료를 받는 것이 중요하다.

전문가들은 어린이가 동전이나 장난감 부품, 금속 물체 등 작은 물건을 입에 넣지 않도록 보호자가 각별히 주의를 기울이고, 특히 삼킬 위험이 있는 물건은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 한다고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com