힘찬병원 '관절건강 퀴즈' 이벤트…"엄지발가락 과도하게 휜 질환은?"

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원이 여름철 증가하는 발 질환에 대한 관심을 높이기 위한 '관절건강 퀴즈' 이벤트를 진행한다. 제시된 그림과 힌트 설명을 통해 발 변형 질환을 맞히는 방식으로 진행되는 이벤트다.

발가락에 통증을 일으키는 질환은 무지외반증을 비롯해 통풍, 무지강직증, 지간신경종 등 다양하다. 이 가운데 무지외반증은 엄지발가락의 뿌리 관절이 발 안쪽으로 툭 튀어나오면서 발가락 끝이 둘째 발가락 쪽으로 꺾이는 질환이다. 유전적인 원인과 후천적인 신발 형태 등이 복합적으로 작용해 발 모양 변형이 진행되면 심한 통증까지 유발하게 된다. 변형이 심해져 엄지발가락이 체중을 제대로 지탱하지 못하면 보행 불편으로 이어질 수 있다.

무지외반증은 변형이 진행되면 휘어진 각도와 통증의 전도에 따라 초기, 중기, 말기로 나누는데, 신발만 바꿔도 어느 정도 예방이 가능하다. 발가락 운동과 스트레칭으로 발바닥 근육을 강화시키는 것도 도움이 된다.

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이벤트 참여 방법은 힘찬병원 공식 인스타그램(@himchanhospital)을 팔로우한 뒤 이벤트 게시물에 정답을 댓글로 남기면 된다. 이벤트는 8월 21일부터 31일까지 진행되며, 추첨을 통해 음료 교환권을 증정한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com