이디야, 실속부터 프리미엄까지 '추석선물세트' 출시

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이디야커피가 다가오는 추석을 맞아 다양한 제품을 한데 담은 '추석 선물세트' 2종을 출시했다고 21일 밝혔다.

이번 선물세트는 명절을 앞두고 가족과 지인에게 감사의 마음을 전하려는 고객들이 취향과 용도에 따라 선택할 수 있도록 실속형 '이디야 블루 선물세트'와 프리미엄형 '이디야 골드 선물세트' 등 2종으로 구성했다.

'이디야 블루 선물세트'는 집이나 사무실에서 간편하게 즐길 수 있는 이디야커피의 인기 스틱 제품을 다양하게 담았다. 아이스 아메리카노와 스페셜 아메리카노 등 아메리카노 스틱 2종을 비롯해 스페셜 골드 블렌드와 아이스 오리지널 커피믹스 등 커피믹스 2종, 바닐라 라떼까지 총 5종으로 구성했다.

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보다 풍성한 구성을 원하는 고객을 위한 '이디야 골드 선물세트'는 오리지널·스페셜·아이스 아메리카노 스틱 3종에 '올레 유기농 올리브유 스틱'과 '올레 유기농 레몬즙 스틱'을 더했다. 여기에 넉넉한 용량으로 일상에서 활용하기 좋은 '이디야 텀블러'를 함께 구성해 실용성을 높였다.

두 선물세트 모두 일상에서 간편하게 즐길 수 있는 제품을 중심으로 구성한 것이 특징이다. 블루 선물세트는 아메리카노부터 커피믹스, 라떼까지 다양한 커피 취향을 고려했으며, 골드 선물세트는 커피와 함께 다양한 제품과 대용량 텀블러를 한데 담아 보다 풍성하게 구성했다.

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이디야커피 관계자는 "추석을 맞아 소중한 분들에게 감사의 마음을 전할 수 있도록 다양한 제품으로 선물세트를 구성했다"며 "취향과 용도에 따라 선택할 수 있는 이번 선물세트가 명절 선물을 준비하는 고객들에게 좋은 선택지가 되길 바란다"고 말했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com