롯데칠성음료, 변함없는 청량함...칠성사이다 100% 재생 MR-PET으로 순환경제 실천

제공=롯데칠성음료

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롯데칠성음료가 국민 탄산음료 브랜드 칠성사이다를 통해 브랜드 정체성을 이어가는 동시에 친환경 패키지 도입을 확대하며 순환경제 실천에 나서고 있다.

1950년 5월 9일 처음 출시된 칠성사이다는 70년 넘게 대한민국 대표 탄산음료로 자리매김해 왔다.

칠성사이다는 전쟁 등 어려운 시대적 상황 속에서도 명맥을 이어오며 여러 세대의 갈증과 애환을 달래는 음료로 사랑받았다.

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김밥, 삶은계란과 함께 즐기던 '소풍삼합'은 중장년층에게 대표적인 추억으로 자리 잡았으며, 젊은 세대에게는 답답한 상황이 시원하게 해결되거나 하고 싶은 말을 속 시원하게 표현하는 상황을 의미하는 '사이다'라는 표현과 함께 친숙한 브랜드로 자리하고 있다.

롯데칠성음료는 이러한 칠성사이다의 브랜드 정체성을 유지하면서 변화하는 소비 트렌드에 맞춰 제품군을 지속적으로 확대하고 있다.

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특히 헬시플레저 트렌드에 맞춰 선보인 '칠성사이다 제로'는 기존 제품의 맛과 향을 살리면서 칼로리 부담을 낮춰 소비자들의 꾸준한 선택을 받고 있다.

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롯데칠성음료는 2025년 10월 100% 재생 플라스틱 원료를 사용한 칠성사이다 500ml 페트병을 출시했다.

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이 제품은 기후에너지환경부의 '자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률' 시행에 적극적으로 대응하고자 기획된 것으로 올해부터 연간 5,000톤 이상의 페트병을 사용하는 먹는샘물 및 비알코올 음료 제조업체는 페트병을 제조할 때 재생원료를 10% 이상 의무적으로 사용해야 한다.

100% 재생원료로 제작한 칠성사이다 500ml 페트병은 국내 음료업계의 친환경 패키지 기준을 한 단계 높였다는 평가를 받고 있다.

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최근 대한민국 100% 재생 MR-PET(Mechanical Recycled PET, 기계적 재활용 페트)를 사용한 칠성사이다 광고 캠페인을 선보였다.

이번 광고는 세계적으로 높은 수준으로 평가받는 우리나라의 재활용품 분리배출 문화에 주목해 소비자들이 일상에서 실천한 올바른 페트병 분리배출이 재생원료로 다시 활용되고, 이를 통해 100% 재생 MR-PET 칠성사이다가 탄생했다는 메시지를 담았다.

광고에서는 직장인이 퇴근 후 페트병을 분리배출하는 모습, 학생이 다 마신 칠성사이다 페트병을 분리배출하는 모습, 캠핑을 마친 청년들이 재활용 페트병을 분리배출하는 모습 등을 따뜻한 시선으로 담아냈다.

특히 올바른 분리배출을 실천한 이들에게 주변 사람들이 박수를 보내는 장면을 통해 소비자의 작은 행동이 자원순환으로 이어진다는 의미를 전달했다.

'수거하셨습니다'라는 자막이 '수고하셨습니다'로 자연스럽게 전환되는 언어유희를 활용해 올바른 분리배출에 참여한 국민들의 노력에 감사와 응원의 메시지를 전했으며, 마지막에는 '모두가 잘해서 100%'라는 문구를 통해 이번 성과가 기업뿐 아니라 소비자 모두가 함께 만들어낸 결과임을 강조했다.

롯데칠성음료는 100% 재생원료를 사용한 칠성사이다 500ml 페트병을 통해 2025년 11월부터 2026년 6월까지 약 1,300톤의 신재 플라스틱을 절감했다.

또한 올해 상반기에는 '아이시스 500ml, 2L', '펩시 제로슈거 라임 500ml', '새로 640ml' 등 주요 제품에도 100% 재생원료 패키지를 확대 적용하며 플라스틱 감축과 ESG 경영 실천에 속도를 내고 있다.

롯데칠성음료 관계자는 "오랜 시간 칠성사이다를 찾아주신 소비자들의 기대에 부응하고 변화하는 트렌드와 니즈에 맞춰 다양한 선택지를 제공하고자 새로운 맛의 칠성사이다를 함께 선보이고 있다"며 "국민 탄산음료 브랜드로 사랑받아온 칠성사이다에 걸맞은 사회적 책임을 다하고 순환경제에 기여하기 위해 100% 재생원료를 사용한 칠성사이다 500ml 페트병을 생산하고 있다"고 말했다.