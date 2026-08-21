"HIV 환자 감춘 채 결혼 약속"…피해 여성 "고의 감염" 주장

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도에서 한 남성이 HIV 환자라는 사실을 숨긴 채 결혼을 약속한 여성과 성관계를 해 HIV에 감염시킨 사건이 발생했다.

피해 여성은 공정한 수사와 엄정한 처벌을 요구하며 경찰에 직접 탄원서를 제출했다.

자그란뉴스 등 현지 매체들에 따르면 인도 오디샤주 덴카날 지역에 사는 여성 A는 남성 B와 결혼을 전제로 교제를 했다.

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이후 건강검진을 받은 A가 HIV 양성 판정을 받으며, B의 감염 사실을 알게 됐다.

A는 "B가 이미 HIV에 감염된 것을 알면서도 말하지 않았다"고 주장했다.

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A는 B에게 결혼을 해서 책임을 질 것을 요구했지만, 남성은 카스트(신분 계층) 차이와 가족의 반대를 이유로 결혼을 거부한 것으로 전해졌다.

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또한 A는 경찰 조사에서 "B가 나뿐만 아니라 다른 여성들에게도 결혼을 약속하며 비슷한 관계를 맺었을 가능성이 있다"고 주장했다.

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하지만 경찰은 이에 대해 현재까지 확인된 사실이 없다고 밝혔다.

B는 혼인빙자간음 혐의로 체포됐지만 이후 법원에서 보석으로 풀려났다.

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A는 "B가 보석으로 석방된 뒤 고소를 취하하라고 압박했다"고 주장하며, 경찰에 공정한 수사와 법적 조치를 요청했다.

현재 경찰은 여성의 진정을 토대로 사건 경위를 추가 조사하고 있다.

전문가들은 HIV 감염 사실을 고의로 숨긴 채 성관계를 가진 경우 관련 법에 따라 형사처벌 대상이 될 수 있지만, 실제 처벌 여부는 감염 사실 인지 여부와 고의성, 인과관계 등을 종합적으로 판단한다고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com