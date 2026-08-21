"아이스박스 타고 둥둥"…실종된 어민 2명 5일 만에 발견

사진출처=멕시코 해군, 유튜브

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[스포츠조선 장종호 기자] 멕시코에서 실종된 어민 2명이 바다 위에서 대형 아이스박스에 의지한 채 닷새 동안 표류하다 극적으로 구조됐다.

뉴스닷컴 등 외신들에 따르면 멕시코 해군은 19일(이하 현지시각) 멕시코 치아파스주 해안에서 약 240㎞ 떨어진 태평양 해상에서 실종됐던 어민 다니엘 게레로 마르티네스(53)와 호세 루이스 포르텔라스 비예가스(32)를 발견해 구조했다.

두 사람은 지난 13일 치아파스주 파레돈에서 어선을 타고 태평양으로 조업을 나갔다가 다음 날인 14일 오전 약 120㎞ 떨어진 해상에서 마지막으로 무전 연락을 한 뒤 연락이 끊겼다.

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예정된 시간까지 항구로 돌아오지 않자 실종 신고가 이뤄졌고, 당국은 수색에 나섰다.

항공기와 구조선 등을 투입한 초기 수색에서는 이들의 흔적을 찾지 못했다.

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수색 범위가 넓어지면서 멕시코 해군도 구조 작전에 합류해 실종 5일 만에 두 사람의 위치를 찾아냈다.

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해군이 발견한 두 어민은 바다 위에서 대형 아이스박스에 몸을 의지한 채 떠 있었다. 이들은 닷새 동안 육지를 보지 못한 채 바다를 표류했던 것으로 전해졌다.

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구조 당시 두 사람은 심한 탈수 증세를 보였지만 생명에는 지장이 없는 상태였던 것으로 알려졌다. 해군 의료진의 응급 처치를 받은 뒤 헬리콥터를 이용해 육지로 이송됐고, 항구에서 추가 치료를 받은 후 가족과 재회했다.

두 사람이 어떻게 본래 조업 구역에서 240㎞가량 떨어진 곳까지 이동하게 됐는지는 아직 정확히 밝혀지지 않았다.

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현지 보도에서는 당시 강한 바람과 악천후가 어선의 항로를 크게 벗어나게 한 요인일 가능성이 제기됐다. 다만 선박이 침몰했는지, 고장으로 표류했는지, 혹은 다른 이유로 두 사람이 배에서 이탈했는지는 현재까지 명확하게 확인되지 않았다.

두 사람이 타고 있던 어선 역시 아직 정확한 행방이 확인되지 않은 것으로 전해졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com