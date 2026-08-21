알래스카 레이더 기지 인근 전세기 추락…탑승자 8명 전원 사망

사진출처=시큐리티 에비에이션

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 알래스카 서부의 레이더 기지 인근에서 전세기가 추락해 탑승자 8명이 모두 숨지는 사고가 발생했다.

CNN 등 미국 매체들에 따르면 20일(현지시각) 낮 12시 15분쯤 알래스카주 케이프 뉴엔햄 장거리 레이더 기지 공항 인근에서 세스나 441 전세기가 추락했다.

사고기는 알래스카주 앵커리지에서 출발해 약 724㎞ 떨어진 케이프 뉴엔햄으로 향하던 중이었다. 미국 연방교통안전위원회(NTSB)는 사고기에 조종사 2명과 승객 6명 등 모두 8명이 타고 있었다고 밝혔다.

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사고 직후 수색·구조대가 현장에 투입됐으며, 알래스카 군 당국은 수색 작업을 통해 생존자가 없는 것을 확인했다. 탑승자들의 신원은 유가족 통보가 끝난 뒤 공개될 예정이다.

사고기는 앵커리지에 본사를 둔 전세기 업체 시큐리티 에비에이션(Security Aviation)이 운항한 것으로 확인됐다.

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알래스카 군 당국에 따르면 이 항공편은 민간 업체가 군을 위해 계약 운항한 항공편으로, 케이프 뉴엔햄의 군사 시설에 인력을 수송하는 임무를 수행하고 있었다.

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케이프 뉴엔햄 공항은 미 공군의 장거리 레이더 기지에 접근하기 위한 시설로, 일반 민간 항공편에는 개방되지 않고 군용기와 승인된 전세기만 이용할 수 있는 것으로 알려졌다.

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사고 원인은 현재까지 밝혀지지 않았다. 미국 연방항공청(FAA)과 연방교통안전위원회는 사고 원인 조사에 착수했다.

알래스카군 사령관인 로버트 데이비스 미 공군 중장은 이번 사고에 대해 "우리 군과 우리가 지원하는 지역사회에 매우 큰 손실"이라며 희생자들을 애도했다. 그는 사고기에 탑승한 이들이 어려운 환경에서 중요한 임무를 수행하던 전문 인력이라고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com