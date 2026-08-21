건보공단 자료 유출 사태, 경찰 수사에 의문…새 단서 찾아줘도 '수사중지' 유지

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국민건강보험공단(이하 건보공단) 내부 수사의뢰서가 외부로 전달된 경위를 둘러싸고 논란이 일고 있다.

또한 사건을 수사 중인 경찰이 해당 관계자들의 실명 정보까지 확보하고도 기존의 '수사중지' 결정을 그대로 유지해 고발인 측을 중심으로 경찰의 늑장·부실 수사라는 지적이 제기되고 있다.

제보 내용에 따르면 서울 지역 한 병원의 원장인 A씨는 지난해 6월 건보공단 내부 문건인 '수사의뢰서'가 방송사와 시민단체 등에 유출됐다며 유출자를 처벌해 달라는 내용의 고발장을 강원특별자치도 원주경찰서에 제출했다.

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사건의 발단은 2023년 6월쯤 건보공단이 A씨의 병원에 대해 실시한 현지조사로 올라간다. 이후 2024년 1월 한 방송사는 '전문 병원의 의료법 위반 정황과 관련해 건보공단이 경찰에 수사의뢰했다'고 보도하면서 공단 내부 문건을 단독 입수했다고 밝혔다. 또한 모 시민단체 역시 건보공단 수사의뢰서를 바탕으로 한 문서를 해당 병원에 제출한 바 있다.

그런데 당시 수사에 착수한 원주경찰서는 고발장 접수 약 4개월 만인 지난해 10월 '피의자 등을 특정하기 어렵다'는 이유로 수사를 중지했다.

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건보공단 내부에서 해당 문서를 열람하거나 작성에 관여할 수 있는 직원 및 PC가 100여 대에 달하고, 제보를 받은 참고인들이 취재원 및 제보자 보호를 이유로 진술을 거부하고 있다는 점, 사건 발생 후 상당한 시간이 지나 객관적 증거 확보가 어렵다는 점을 사유로 들었다.

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하지만 수사중지 결정 이후 민사소송 과정에서 상황은 급변했다. 서울중앙지방법원에서 진행 중인 손해배상 청구 소송에서 재판부의 제출 명령에 따라 건보공단이 제출한 자료를 통해, 문건의 작성·검토·결재에 관여한 관계자들의 범위가 확인되면서, 고발인 측은 이를 새로운 수사 단서로 보고 있다.

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확인된 자료에는 작성·검토·결재 라인에 참여한 건보공단 관계자들의 실명과 연락처는 물론, 민사 재판 과정에서 시민단체 관계자가 건보공단 직원으로부터 직접 자료를 전달받았다고 진술한 정황까지 담긴 것으로 알려졌다.

고발인 측은 해당 자료가 기존 수사중지 사유를 재검토할 수 있는 새로운 수사 단서에 해당한다고 보고 올해 4월 28일 원주경찰서에 재수사를 촉구하는 의견서를 제출했다.

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고발인 측은 문서 작성 및 결재 라인이 확인된 만큼, 로그인 기록과 전산 접근 기록, 내부 소통 내역 등을 추가로 확인하면 유출 경로를 충분히 유추해 볼 수 있다고 본 것이다.

그러나 새로운 자료 제출에도 불구하고 원주경찰서는 기존의 수사중지 결정을 유지한 것으로 전해진다.

고발인 측은 "담당 수사관에게 어떤 증거가 추가되어야 수사가 재개될 수 있는지 물었으나 구체적인 답변을 듣지 못했다"며 "명백한 단서를 제출했음에도 수사가 재개되지 않아 깊은 허탈감을 느낀다"고 토로했다.

한 법조계 인사는 "수사중지 당시의 핵심 사유가 '피의자 특정 곤란'이었다면, 이후 자료 전달 경위를 추적할 수 있는 새로운 자료가 제출된 만큼 경찰은 그 자료가 기존 수사중지 사유를 해소할 정도인지 다시 검토할 필요가 있다"고 설명했다.

또다른 전문가는 "수사준칙에 관한 규정에 따르면 수사중지 결정의 통지를 받은 사람은 해당 사법경찰관이 소속된 바로 위 상급경찰관서의 장에게 이의를 제기할 수 있다"고 전했다.

원주경찰서는 온라인 매체 PPSS의 질의에 담당 수사관 개인이 답변할 수 있는 사안이 아니라며 공식 절차를 통한 질의를 요청한 것으로 전해졌다. 이후 별도의 공식 회신은 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다.

한편 미국의 인권 운동가이자, 노벨상 수상자인 마틴 루터 킹 주니어 목사는 "너무 오래 지연된 정의는 정의가 아니다(Justice too long delayed is justice denied)"라고 강조했고, 조선 후기 실학자 다산 정약용 역시 '흠흠신서'에서 "신중하기만 하고 밝게 살피지 않으면 지체되어 결정을 내리기 어렵다"고 지적했다.

수사의 신속성은 사건의 실체를 정확히 밝히는 것과 별개의 가치가 아니라 피해자의 권리구제와 사건 당사자의 법적 지위, 수사기관에 대한 신뢰와도 맞닿아 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com