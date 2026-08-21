보건복지위, 보건복지부·식약처·질병청 회계연도 결산·예비비지출 승인의 건 의결…192건 시정요구도

[스포츠조선 장종호 기자] 국회 보건복지위원회(위원장 이만희)는 21일 오전 10시 전체회의를 개회해 예산결산심사소위원회의 심사 경과를 보고받고, 보건복지부·식품의약품안전처·질병관리청 소관 2025회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건을 의결했다. 심사 결과 주의 9건, 제도개선 184건 등 총 192건(중복 1건 제외)의 시정요구 사항과 2건의 부대의견을 첨부해 정부 원안대로 의결했다.

주요 내용을 보면 보건복지부 소관에 대해서는 ▲법령을 준수해 적시적인 공중보건장학생 반환금 환수조치가 이루어지도록 할 것 등 7건의 주의를 요구했다. 또한 ▲연도말 집행잔액을 활용한 연구용역 발주를 지양하고, 보건의료인력 통합정보시스템 구축이 추가로 지연되지 않도록 사업관리를 강화하며, 전공의 수련환경 혁신지원 사업의 지원 범위와 지침을 개선할 것 등 127건의 제도개선을 요구하는 한편, ▲중장기적 관점에서 국민연금 연계감액 문제에 대해 기초연금과 국민연금 간 역할의 단계적 조정 또는 재설계 방안을 모색할 것을 요구하는 등 2건의 부대의견을 채택했다.

식품의약품안전처 소관에 대해서는 ▲건강기능식품 관리 사업과 관련해 당초 예산에 반영되지 않은 사업을 회계연도 말 예산 전용을 통해 추진하는 사례가 재발하지 않도록 사업계획 수립 및 예산 집행관리를 철저히 하도록 주의를 요구하는 등 총 1건의 주의와 24건의 제도개선을 요구했다.

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마지막으로 질병관리청 소관에 대해서는 ▲국가예방접종 백신 도입·유통·접종 및 사후관리 전반에 대한 관리체계를 강화하도록 주의를 요구했고 ▲의료방사선 이용 및 피폭 현황과 관련 연구 결과를 국민에게 적극적으로 공개하고, 특히 CT 등 고선량 검사의 적정 이용과 불필요한 중복검사 방지를 위한 교육·홍보 및 인식개선 사업을 강화하는 등 사업의 추진체계를 보완할 것을 요구하는 등 총 1건의 주의와 33건의 제도개선을 요구했다. 보건복지위원회에서 의결한 2025회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건은 예산결산특별위원회의 심사를 거쳐 국회 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com