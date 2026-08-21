숙제 안 했다고 혼난 6세 아이, 교사 앞 쓰러져 사망 '발칵'

사진출처=페이스북, 다이닉 바스카르

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 인도에서 6세 남자아이가 숙제를 하지 않았다는 이유로 교사에게 체벌을 받은 직후 교실에서 쓰러져 숨지는 사건이 발생했다.

경찰은 사건을 접수하고 정확한 사망 경위와 교사의 행위가 사망에 어떤 영향을 미쳤는지 조사하고 있다.

다이닉 바스카르 등 현지 매체들에 따르면 20일(현지시각) 인도 안드라프라데시주 비사카파트남의 한 사립학교에 다니던 6세 소년 A군은 숙제를 마치지 않았다는 이유로 교사에게 꾸지람을 들었다. 당시 교실 내부 CCTV 영상에는 학생들이 차례로 교사 앞에 서는 모습이 담겼다.

Advertisement

여교사가 A군을 향해 질책하는 장면도 포착됐다.

이후 교사가 아이의 옷깃을 잡거나 옷을 정리하는 과정에서 아이가 손을 내저으며 거부하는 듯한 모습을 보였고, 교사가 아이의 얼굴을 때리는 장면도 영상에 담긴 것으로 알려졌다. 잠시 뒤 A군은 교사 쪽으로 몸을 기울이며 쓰러졌다.

Advertisement

학교 측은 쓰러진 아이를 급히 병원으로 옮겼지만, 의료진은 이미 숨졌다고 밝혔다.

Advertisement

A군의 아버지는 사건 당일 아침까지 아이의 건강에 특별한 이상이 없었다고 주장했다. 아이가 스스로 학교에 가겠다고 했을 정도로 평소와 다르지 않았다는 것이다. 가족들은 교사의 체벌과 아이의 사망 사이에 관련성이 있다고 주장하며 엄정한 처벌을 요구하고 있다.

Advertisement

특히 유족 측은 학교가 사건 직후 가족에게 직접 상황을 알리지 않았다고 주장했다. 아이에게 문제가 발생했다는 소식을 학교가 아닌 다른 경로를 통해 알게 됐다는 것이 가족 측의 설명이다.

사건 이후 경찰은 학교 측과 교사 등을 상대로 당시 상황을 조사하고 CCTV 영상 등을 확보해 경위를 확인하고 있다. 또한 부검 결과를 토대로 정확한 사망 원인을 규명할 예정이다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com