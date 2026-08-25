[지금 지자체에서는] 세종문화관광재단, ‘한글노래 경연대회’ 참가자 모집 외

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○ 세종시문화관광재단이 10월 9일부터 11일까지 개최되는 '2026 세종한글축제'의 프로그램 중 하나인 '한글노래 경연대회' 참가자를 모집한다.

25일 세종시문화관광재단에 따르면 '한글노래 경연대회'는 국적·성별·연령에 상관없이 한글을 사랑하는 누구나 참여할 수 있다. 한글날을 맞아 참가자는 자신이 부르고 싶은 노래의 외국어 가사를 한글로 개사해 노래하면 된다. 신청 접수는 다음 달 18일까지 온라인을 통해 가능하며, 9월 중 예선 심사를 거쳐 결선에 오를 8팀(명)을 선발한다. 결선 진출팀은 축제 첫날인 10월 9일 한글날에 축제장을 찾은 관람객들 앞에서 최종 결선 무대를 선보일 예정이다. 한경아 세종시문화관광재단 관광사업실장은 "한글을 사랑하는 많은 분들의 참여로 모두가 한글로 하나 되는 즐거운 축제를 만들겠다"고 말했다.

○ 서울시와 서울관광재단이 전국 각지의 관광·문화·미식을 소개하는 '지역관광 안테나숍'의 야간 운영을 확대한다고 25일 밝혔다.

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서울관광재단에 따르면 안테나숍은 지하 1층 전국여행관과 지상 1층 전국굿즈숍, 1088㎡ 규모의 옥상 루프톱으로 구성됐다. 현재 강원·경기·경북·안동·광주전남·전북·제주·충남 등 8개 지자체가 참여하고 있다. 루프톱은 매주 목요일부터 토요일까지 오전 10시부터 오후 9시까지 운영한다. 야간 도보관광과 러닝크루, 런트립, 야간투어 등의 집결·출발 장소로 활용하고 덕수궁·광화문광장·청계천 등 인근 야간관광 명소 등을 안내한다.

서울도보해설관광의 정동·덕수궁 2개 코스 출발지도 10월 1일부터 안테나숍으로 옮기고, 전국여행관과 전국굿즈숍은 8~10월 매주 토요일 정오부터 오후 9시까지 운영한다. 기존보다 운영 시간을 늘려 주말 저녁 방문객의 이용 편의를 높인다는 계획이다.

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로컬 체험 프로그램은 내국인에게도 문을 연다. 매월 마지막 주 수요일 지역 특색을 활용한 원데이 클래스를 진행한다. 8월에는 강원 커피 취향 찾기, 9월에는 전남 그린티 캔들 만들기, 10월에는 경기 세라믹 가드닝, 11월에는 제주 시트러스 스틱 만들기가 예정돼 있다. 내·외국인 대상 프로그램을 각각 월 1회 운영하며 회차별 20명을 선착순 모집한다. 10월에는 7개 지자체가 참여하는 공동 팝업도 열린다. 10월 21일부터 25일까지 5일간 각 지역의 관광자원과 먹거리를 소개한다. 지자체별 관광 홍보 부스와 로컬 미식 브랜드가 참여할 예정이다.

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조성호 서울시 관광체육국장은 "지역관광 안테나숍은 관광객에게 전국의 새로운 여행지를 발견하는 창구이자 지역에는 관광자원을 서울에서 알릴 수 있는 연결점"이라며 "서울의 야경과 전국의 로컬 콘텐츠를 함께 경험할 수 있는 상생관광 거점으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

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○ 충남문화관광재단이 태안 기업도시에 있는 충남창작스튜디오 제4기 입주 작가를 모집한다. 25일 충남문화관광재단에 따르면 모집 대상은 회화·조각·사진·설치·뉴미디어 등 시각예술 전 분야다. 신청일 기준 만 20세 이상인 국내 미술 작가 가운데 충남창작스튜디오 입주 경력이 없는 작가가 지원할 수 있다. 접수는 9월 4일부터 9월 11일 오후 6시까지다. 입주 작가로 선정되면 독립된 창작공간과 월 50만 원의 창작지원금이 제공된다. 기획전시와 다양한 프로그램을 통해 창작활동도 지원받을 수 있다. 충남창작스튜디오는 충청남도와 현대도시개발의 협력으로 태안 기업도시에 조성된 시각예술 전문 창작공간이다. 충청남도의 위탁을 받아 충남문화관광재단이 운영하고 있다.

이지원 충남문화관광재단 문예진흥본부장은 "충남창작스튜디오가 작가들이 작업에 집중하고 새로운 창작 가능성을 넓혀가는 공간이 될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

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○ 제주도가 싱가포르 관광객 유치를 위해 현지 여행업계와 손잡고 체험형 관광상품 개발에 나섰다. 제주특별자치도와 제주관광공사, 제주특별자치도관광협회는 지난 8월 21일부터 8월 23일까지 싱가포르 엑스포홀에서 열린 관광박람회 '2026 나타스 홀리데이스(NATAS Holidays 2026)'에 참가해 현지 소비자와 여행업계를 대상으로 제주 관광상품을 소개했다고 25일 밝혔다. 박람회에는 제주관광공사가 육성하는 제주관광스타트업(J-스타트업) 귤메달, 제주바솔트, 제주애퐁당 등 3곳이 참가했다. 이들 기업은 현지 소비자를 대상으로 제주 상품을 알리는 한편, KOTRA 싱가포르 한국무역관과 만나 현지 시장 진출 가능성을 타진했다. 싱가포르에 진출한 J-스타트업 '해녀의부엌'과도 만나 해외 진출 과정과 현지 사업 경험을 공유했다.

제주 관광업체의 해외 판로를 넓히기 위한 세일즈도 진행됐다. 한라렌트카, 제주엔젤렌트카, 오레브제주, 빛의벙커, 스누피가든, 조이아워 등 도내 관광업체가 참가해 현지 소비자를 대상으로 관광상품과 할인 혜택을 알렸다.

제주관광공사는 체험과 경험을 중시하는 여행 수요에 맞춰 제주 특화 콘텐츠를 활용한 상품을 개발하고, 유네스코 관련 콘텐츠와 친환경 프로그램을 활용한 교육여행단 유치에 나설 계획이다.

제주관광공사 관계자는 "제주도와 공사·협회, 도내 관광기업 간 협력을 바탕으로 현지 시장 수요와 글로벌 관광 트렌드를 반영한 제주 관광상품을 지속적으로 발굴하고, 다양한 홍보·세일즈 활동을 통해 제주관광의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com