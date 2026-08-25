6m 높이서 추락한 아이, 행인이 맨손으로 받아 '극적 구조'

사진출처=더우인, 지무뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 약 6m 높이에서 떨어진 두 살배기를 지나가던 30대 남성이 맨손으로 받아낸 일이 중국에서 발생했다.

아이는 발목에 골절이 발생했지만 다른 신체 부위에는 큰 이상이 없는 것으로 확인됐다. 아이를 받아낸 남성은 충격으로 팔을 제대로 들지 못하고 다리와 허리에도 통증을 느꼈지만 병원 치료를 받지는 않은 것으로 전해졌다.

지무뉴스 등 중국 매체들에 따르면 21일 오후 4시 30분쯤 안후이성 보저우시 화푸광장에 있는 상점 차양에 2세 여자아이가 올라가 있었다.

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아이는 밑으로 내려오려는 듯 양손으로 가장자리를 붙잡고 있었지만 몸을 제대로 지탱하지 못한 채 위태롭게 매달려 있었다.

차양과 지면 사이의 높이는 약 6m로, 건물 2층 정도에 해당했다.

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이를 본 39세 추량씨는 달려갔고, 순간 떨어지는 아이를 가까스로 받아냈다.

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추씨는 당시 길을 지나던 중 "위에 아이가 있다"는 주변 사람들의 외침을 들었다고 말했다.

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다만 추씨는 아이를 완전히 품에 안지는 못했다. 추락 충격이 워낙 컸기 때문이었다. 아이는 추씨의 다리를 타고 바닥으로 미끄러지면서 떨어졌다.

추씨는 "아이의 추락 충격이 대부분 내 몸으로 전달된 것 같다"고 당시 상황을 설명했다.

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다행히 아이는 바닥에 떨어진 뒤에도 손과 다리를 움직일 수 있었고 크게 다친 모습은 보이지 않았다. 놀란 아이는 큰 소리로 울었고, 곧 어머니가 내려와 아이를 데리고 병원으로 향했다.

진료 결과 아이는 발목에 골절이 있었지만 다른 부위에는 큰 이상이 없는 것으로 확인됐다.

아이의 어머니는 당시 방문이 잠겨 열쇠를 찾던 중 아래에서 사람들이 비명을 지르는 소리가 들렸고, 급히 내려가 보니 딸이 추락한 뒤였다고 말했다.

추씨도 다리와 허리에 통증을 느꼈지만 병원을 방문하지는 않은 것으로 전해진다.

추씨는 오히려 아이를 완전히 품에 안지 못한 것에 미안한 마음을 드러냈다.

그는 "그때 제대로 안았더라면 아이가 다치지 않았을 것"이라며 아이의 상태를 걱정했다.

현지 네티즌들은 "아이가 운이 좋았다", "은인은 다른 행운을 얻을 것", "충격이 컸을 텐데 병원 검사를 받는 게 좋을 것 같다" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com