"15일간 물만 마셨다"…20㎏ 빠졌지만 치명적 뇌질환 걸려

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 살을 빼기 위해 약 15일 동안 음식물을 전혀 먹지 않고 물만 마신 중국의 30대 여성이 심각한 뇌질환 진단을 받았다.

한 달 만에 체중 약 20㎏을 감량했지만 이후 제대로 걷지 못하고 기억력까지 떨어지는 증상이 나타났다.

중국 매체 시나닷컴과 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 허난성 정저우에 사는 31세 여성은 단기간 체중 감량을 위해 극단적인 다이어트에 돌입했다. 특히 15일 동안 음식물을 먹지 않고 물만 마셨다. 약 1개월 후 키 160㎝에 몸무게 70㎏이었던 이 여성은 20㎏ 감량에 성공했다.

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하지만 체중이 급격하게 줄어든 뒤 문제가 나타났다. 여성은 걷는 데 어려움을 겪기 시작했고 기억력도 눈에 띄게 떨어졌다. 병원에서 검사를 받은 결과, 여성은 '베르니케뇌병증'이라는 진단을 받았다.

베르니케뇌병증은 주로 비타민 B1인 티아민이 부족할 때 발생하는 신경계 질환이다. 심한 영양실조나 장기간의 금식, 알코올 사용장애, 영양 흡수 장애 등이 위험 요인이 될 수 있다.

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대표적인 증상으로는 정신 혼란과 의식 변화, 보행 및 균형 장애, 안구운동 이상 등이 있으며 치료가 늦어질 경우 신경학적 후유증이 남을 수 있는 것으로 전해진다.

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현지 보도에 따르면 당시 의료진은 여성의 걸음걸이가 마치 '펭귄처럼' 보였다고 설명했다. 의료진은 극단적인 영양 부족으로 인한 비타민 B1 결핍이 뇌 기능에 영향을 미친 것으로 판단했다.

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중국 온라인에서는 이 여성처럼 물과 비타민 보충제만 섭취하는 방식으로 한 달 동안 10㎏ 이상을 감량했다는 경험담을 쉽게 찾아볼 수 있다. 명상 등을 통해 기를 보충하면 장기간 음식 없이 지낼 수 있다는 주장도 일부 게시물에서 확산되고 있다.

하지만 의료계는 음식 섭취를 극단적으로 제한하는 다이어트 방식은 영양 결핍과 전해질 이상 등 여러 건강 문제를 일으킬 수 있다고 경고하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com