'K-Health Conference 2026' 개막…한국건강기능식품협회, 27일까지 다양한 세션·상담회 운영

◇'K-Health Conference 2026' 개막식. 사진제공=한국건강기능식품협회

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'K-Health Conference 2026'이 25일 서울 삼성동 코엑스에서 막을 올렸다.

오는 27일까지 3일간 진행되는 이번 컨퍼런스에서는 컨퍼런스 기간에는 ▲기능성 원료 인정 및 주요 정책 ▲맞춤형 건강기능식품 제도 ▲미국·일본 건강기능식품 수출 전략 ▲건강기능식품 유통 트렌드 등을 주제로 총 7건의 세미나와 4건의 상담회가 운영된다.

한국건강기능식품협회는 '이제는 세계로, K-Health W.A.V.E' 비전을 기반으로 한국 건강기능식품 산업의 글로벌 경쟁력 강화와 지속가능한 성장을 위한 실행 방안을 구체화하고, 국내외 관계자 간 교류를 확대하기 위해 행사를 기획했다. 이번 컨퍼런스를 통해 산·학·연·관의 협력 체계를 강화하고, 국내 건강기능식품 산업이 글로벌 헬스케어 시장의 핵심 분야로 자리매김할 수 있도록 실행 기반을 확대해 나갈 계획이다.

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웨스틴 서울 파르나스에서 25일 오전 열린 개막오찬에는 정부 및 산업계 관계자 등 60여 명이 참석했다. 개회사와 축사, 식품의약품안전처장상 표창 수여식이 진행됐으며, 이어 기조연설을 통해 글로벌 건강기능식품 산업의 변화와 미래 전략을 공유했다.

정명수 건기식협회 회장은 "K-Health W.A.V.E의 흐름을 올해는 보다 구체적인 산업 전략과 협력으로 이어가고자 한다"며 "산업계와 학계, 정부, 유통·마케팅 전문가들이 한자리에 모여 원료와 제도·규제부터 수출 전략, 글로벌 트렌드까지 실질적인 논의와 협력을 이어가길 바란다"고 밝혔다.

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사이먼 패트만(Simon Pettman) 국제식이·식품보충제연맹(IADSA) 사무총장은 기조연설에서 "글로벌 건강기능식품 산업은 소비자 요구와 과학기술의 발전, 규제 환경의 변화에 따라 건강과 영양 정책에서 보다 중요한 역할을 하고 있다"며 "이러한 변화에 맞춰 혁신과 소비자 접근성을 뒷받침할 수 있도록 규제와 정책 체계 역시 발전해야 하며, 각국의 제도적 특성을 존중하면서도 국제적 규제 정합성을 높여 나가는 것이 중요하다"고 강조했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com