"3개월간 공용 요가매트 썼는데…" 20대 여성 HPV 감염?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 건강과 몸매 관리를 위해 시작한 요가가 예상치 못한 피부질환으로 이어진 중국 여성의 사례가 알려져 화제다.

약 3개월 동안 헬스장에서 제공하는 공용 요가매트를 사용한 뒤 등에 작은 구진(붉은 발진)이 잇따라 생겼고, 병원 검사 결과 인유두종바이러스(HPV)에 의한 편평사마귀로 진단받은 것으로 전해진다.

지무뉴스 등 중국 매체들에 따르면 후베이성 우한시에 사는 28세 여성 리 모씨는 최근 등에서 이상한 피부 변화를 발견했다.

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처음에는 피부색과 비슷한 작은 구진 몇 개가 나타났고 통증도 없어 단순한 여드름이나 뾰루지라고 생각했다.

그런데 작은 구진이 점점 늘어나 한곳에 몰려 나타났고 가려움까지 동반되면서 병원을 찾게 됐다.

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리씨를 진료한 의료진은 HPV 감염으로 인한 편평사마귀라고 설명했다.

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의료진은 생활습관을 확인하는 과정에서 리씨가 요가를 할 때마다 체육관에서 제공하는 공용 요가매트를 사용했다는 점에 주목했다. 리씨는 요가를 시작한 이후 약 3개월 동안 별도의 개인 매트를 사용하지 않았던 것으로 전해졌다.

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다만 공용 요가매트가 실제 감염의 직접적인 원인이었다고 단정할 수는 없다. HPV 감염 시점과 경로를 하나의 물건으로 특정하는 것은 현실적으로 어렵기 때문이다.

HPV는 하나의 바이러스가 아니라 여러 유형을 포함하는 바이러스군이다. 피부에 발생하는 사마귀 역시 HPV에 의해 생길 수 있으며, 피부에 작은 상처나 긁힌 자국 등이 있을 경우 바이러스가 침투하기 쉬워진다. 미국피부과학회(AAD)는 사마귀를 일으키는 HPV가 수건이나 탈의실 바닥 등 오염된 물건을 통해 피부로 들어갈 수도 있다고 설명한다.

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전문가들은 "여름철 헬스장이나 요가원 등에서 사용하는 공용 매트의 위생관리에 주의할 필요가 있다"면서 "땀이나 피부 각질 등이 남아 있을 수 있는 만큼 매트와 피부가 직접 장시간 접촉하는 상황을 피하는 것이 좋다"고 조언했다.

또한 공용 매트를 반드시 사용해야 한다면 개인 수건이나 매트용 커버를 깔아 피부가 직접 닿는 것을 줄이는 방법을 고려할 수 있다고 덧붙였다. 특히 피부에 상처나 습진, 피부염 등이 있다면 상처가 매트에 직접 닿지 않도록 하는 것도 중요하다.

아울러 운동을 마친 뒤에는 손과 피부를 깨끗하게 씻고, 수건이나 샤워용품은 가급적 개인용품을 사용하는 것이 좋다.

한편 HPV(Human Papillomavirus, 인유두종바이러스)는 피부와 점막에 감염을 일으키는 바이러스군으로, 200종 이상이 있는 것으로 알려져 있다. 주로 성접촉으로 감염되며 드물게 피부 접촉이나 출산 과정에서도 영향을 받을 수 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com