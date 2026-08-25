대한정형통증의학회 회장에 일산백병원 서진수 교수…"학술 연구와 교육 강화"

[스포츠조선 장종호 기자] 인제대학교 일산백병원 정형외과 서진수 교수가 23일 세종대학교 대양AI센터에서 열린 제24회 대한정형통증의학회 학술대회에서 제18대 회장으로 선출됐다. 임기는 올해 9월부터 내년 8월까지다.

대한정형통증의학회는 척추와 관절, 근육, 뼈 등 근골격계에서 발생하는 통증 가운데 수술이 필요하지 않은 질환을 중심으로 원인을 연구하고 효과적인 비수술적 치료법을 개발·교육하는 학술단체다.

특히 약물치료를 비롯해 주사치료, 증식치료, 통증유발점 주사(TPI), 근육 내 자극치료(IMS), 체외충격파치료, 물리치료, 도수치료 등 수술을 제외한 다양한 보존적 치료 방법을 연구하고 있다.

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학회는 매년 학술 집담회와 학술대회를 개최하고 학회지를 발간하는 한편, 국내외 관련 학술단체와 교류하고 전문의와 전공의를 대상으로 진단 및 치료 교육과 훈련을 시행하고 있다. 현재 약 600명의 정회원이 활동하고 있다.

서진수 교수는 "근골격계 통증은 환자의 일상생활과 삶의 질에 큰 영향을 미치는 만큼 정확한 원인을 찾아 환자에게 적합한 치료법을 선택하는 것이 중요하다"며 "수술이 필요한 환자와 그렇지 않은 환자를 정확히 구분하고, 다양한 보존적 치료 방법이 환자 치료에 효과적으로 활용될 수 있도록 학술 연구와 교육을 강화하겠다"고 말했다.

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한편 서진수 교수는 족부·족관절 분야의 권위자로, 서울대학교 의과대학을 졸업하고 인제대학교 대학원에서 의학 석사와 박사 학위를 받았다. 대한족부족관절학회 회장을 역임했으며, 현재 한국과학기술단체총연합회 상임이사, 대한병원협회 상임이사, 인제대학교 백중앙의료원 의료원장 등을 맡고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com