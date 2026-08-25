요아정, 현대차 일본법인과 오사카서 K-디저트 선보여

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요아정이 일본에서 현대자동차 일본판매법인과 협업해 K-디저트를 알렸다.

25일 요아정에 따르면 지난 20일부터 23일까지 일본 오사카에 있는 현대자동차 일본판매법인의 고객 체험 공간 '현대 커스터머 익스피리언스 센터 오사카(Hyundai Customer Experience Center Osaka)'에서 열린 '현대 테라스 #01 서머 아이스 트리트' 행사에 참여했다. 현대자동차 일본판매법인이 고객을 대상으로 진행하는 이벤트 시리즈의 첫 행사로 요아정은 일본에서 판매 중인 디저트와 브랜드 제품을 활용해 현지 고객에게 한국식 디저트 문화를 소개했다. 행사 기간 방문객에게는 일본 로손에서 판매 중인 요아정 파르페와 현대자동차를 형상화한 쿠키, 요아정 팝콘 요거트 카라멜맛 등을 묶은 한정 디저트 세트가 무료로 제공됐다. 현장에는 요아정 브랜드 로고를 활용한 외부 간판과 함께 양사의 협업을 기념해 제작한 요아정 래핑 차량도 전시됐다.

요아정 관계자는 "현대자동차 일본판매법인과 함께 일본 고객들에게 요아정의 맛과 브랜드를 선보일 수 있어 의미가 있었다"며 "협업을 계기로 일본 시장에서 K-디저트의 인지도를 높이고 글로벌 브랜드로 입지를 확대해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com.