리드플래닛, 코엑스 프랜차이즈 창업박람회 참가…프랜차이즈 전용 ERP 체험 지원

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리드플래닛이 가맹본사 운영관리 솔루션을 앞세워 '제84회 프랜차이즈 창업박람회 2026' 참가한다고 25일 밝혔다. 최근 가맹본사의 ERP 서비스에 대한 관심이 높아진 데 따른 움직임이다.

리드플래닛은 27일까지 서울 삼성동 코엑스 D홀에서 열리는 '제84회 프랜차이즈 창업박람회 2026'에 참가, 프랜차이즈 ERP 솔루션을 소개한다. 프랜차이즈 ERP 서비스는 가맹계약 관리, 가맹점 관리, 슈퍼바이저(SV) 관리, 본사·가맹점 소통, 매장 운영 관리 등을 지원하는 서비스다. 가맹계약 단계에서는 정보공개서 제공부터 계약 체결까지 전자계약으로 처리할 수 있고, 슈퍼바이저(SV)는 매장 점검과 QSC(Quality·Service·Cleanliness) 관리, 방문 리포트 작성 등을 시스템에서 관리할 수 있다. 본사와 가맹점 간 소통을 위한 전용 앱도 제공한다. 본사 공지와 가맹점 문의 등을 한곳에서 관리할 수 있도록 했다.

제84회 프랜차이즈 창업박람회는 월드전람이 주최하며 외식·비외식·도소매·서비스업과 점포 및 외식 설비 등 프랜차이즈 창업 관련 업체가 참가한다. 온라인 사전등록자와 초청장 소지자는 무료로 입장할 수 있다.

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리드플래닛 관계자는 "프랜차이즈 전용 ERP 도입 상담과 가맹본사 운영 컨설팅, 전자계약 및 SV 시스템 등을 현장에서 직접 확인할 수 있을 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com