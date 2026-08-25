광동제약, 대한피클볼협회와 공식 스폰서십 협약 체결…'2026 광동 비타500 이온킥 KPA 협회장배 in 오크밸리' 등 공식 후원

최근 피클볼이 새로운 생활체육 종목으로 떠오르고 있다.

피클볼은 테니스·배드민턴·탁구의 장점을 두루 갖춘 라켓 스포츠로, 규칙이 간단하고 배우기 쉬워 미국을 중심으로 인기를 끌고 있다. 국내에는 2016년 처음 보급됐으며 전용 코트가 확대되고 있다. 또한 최근 방송과 SNS를 통해 유명 연예인들이 즐기는 모습이 잇따라 알려지며 대중적 관심이 높아지는 추세다.

이미지 제공=광동제약

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광동제약은 사단법인 대한피클볼협회와 공식 스폰서십 협약을 체결하고, 피클볼(Pickleball) 대회 후원에 나선다.

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이번 협약은 최근 생활체육으로 주목받고 있는 피클볼의 활성화를 지원하는 동시에, 수분과 활력을 채워주는 이온음료 '비타500 이온킥'의 제품 특성과 브랜드 가치를 알리기 위해 추진됐다. 광동제약은 러닝과 마라톤에 이어 신흥 스포츠 영역까지 브랜드 활동을 넓혀 소비자와의 소통을 확대한다는 계획이다.

이에 따라 오는 27~30일 강원도 원주 소재 오크밸리 리조트에서 개최되는 '2026 광동 비타500 이온킥 KPA 협회장배 in 오크밸리'를 공식 후원한다. 협약 이후 광동제약이 후원하는 첫 대회로, 대한피클볼협회가 주최·주관하며 청소년부터 액티브 시니어까지 폭넓은 연령층이 출전해 실력을 겨룰 예정이다.

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광동제약은 대회 순위에 따른 기본 시상 외에도 비타500 이온킥 브랜드명을 활용한 MVP, 활력상, 베스트퍼포먼스상 등 특별상을 마련해 참가자들에게 색다른 즐거움을 선사한다. 나아가 이번 후원을 시작으로 2027년까지 이어지는 계약 기간 동안 협회가 주최하는 각종 대회와 행사에 비타500 이온킥을 지원하며 파트너십을 이어간다.

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광동제약 관계자는 "대회 참가자들이 마음껏 경기를 즐기며 비타500 이온킥으로 활력을 채우길 바란다"며 "앞으로도 다양한 스포츠 현장에서 밝고 긍정적인 에너지를 전할 수 있는 다채로운 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com