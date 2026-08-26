[SC 건강칼럼] 소변량 너무 많거나 적다면? 놓치기 쉬운 배뇨 이상 신호

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소변은 신체 상태를 살펴볼 수 있는 지표 중 하나다.

정상적인 배뇨는 적절한 요의를 느낀 후 화장실에 가서 소변 줄기가 원활하게 나오고, 통증이나 배뇨 과정에서 특별한 불편감 없이 배뇨가 이루어지는 상태다. 소변의 색과 냄새는 음식이나 수분 섭취량, 약물 등에 따라 일시적으로 달라질 수 있지만, 일반적으로 수분 섭취가 적절한 경우 연한 노란색을 띠며 소변 냄새가 약하게 난다.

성인의 배뇨 횟수는 보통 하루 4~8회 안팎으로 나타나며, 24시간 총 소변량은 수분 섭취량과 활동량, 기온 등에 따라 차이가 있지만 대체로 1~2ℓ 정도다.

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성인의 경우 24시간 소변량이 400~500㎖ 미만으로 감소한 상태를 '핍뇨'라고 한다. 이는 수분 섭취 부족이나 과도한 발한으로 체내 수분이 감소한 경우 발생할 수 있다. 이외에도 급성 신손상 등 신장 자체의 기능 이상이나 요로폐색 등으로도 나타날 수 있다.

특히 소변량 감소와 함께 배뇨가 어렵거나 소변 줄기가 약해지고, 배뇨를 마친 후에도 소변이 덜 나온 듯한 느낌이 반복된다면 하부 요로의 배뇨장애 여부를 확인할 필요가 있다. 남성에서는 전립선비대증으로 인해 요도가 압박되면서 배뇨장애가 나타날 수 있으며, 요로결석이나 요도 협착 등으로 소변의 흐름이 방해받을 수도 있다.

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반대로 24시간 소변량이 3ℓ를 초과하는 경우를 '다뇨'라고 한다. 다뇨는 단순히 화장실을 자주 가는 것이 아니라 소변의 총량 자체가 증가한 상태로, 신장이 소변을 농축하고 체내 수분을 조절하는 과정에 이상이 생기거나 수분 배출이 증가하는 상황에서 나타날 수 있다.

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대표적으로 당뇨병은 혈당 상승으로 소변을 통한 포도당과 수분 배출이 증가해 다뇨를 유발할 수 있으며, 요붕증이나 신장의 소변 농축 기능 저하, 전해질 이상, 이뇨제 등 약물도 원인이 될 수 있다.

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반면 '빈뇨'는 소변의 총량이 반드시 증가하지 않더라도 평소보다 배뇨 횟수가 늘어난 상태를 말한다. 카페인이나 알코올 섭취, 과도한 수분 섭취 등 생활습관의 영향으로 나타날 수 있지만, 방광염과 같은 요로감염에서는 배뇨 시 통증이나 잔뇨감 등이, 과민성 방광에서는 갑자기 소변이 마려워지면서 이를 참기 힘든 증상 등이 함께 나타날 수 있다. 남성의 경우 전립선비대증으로 인해 배뇨 시작이 늦어지거나 소변 줄기가 약해지고, 야간뇨나 잔뇨감 등이 동반되면서 빈뇨가 나타나기도 한다.

다만 이러한 동반 증상이 항상 나타나는 것은 아니므로 증상만으로 특정 질환을 단정해서는 안 되며, 평소와 비교해 배뇨 양상이 어떻게 달라졌는지 살펴보는 것이 중요하다.

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평소 비뇨기계 건강을 위해서는 적절한 수분 섭취와 규칙적인 신체활동을 유지하고, 카페인이나 알코올을 과도하게 섭취하지 않는 것이 좋다. 또한 소변을 지나치게 오래 참는 것은 피하고, 이상 증상이 나타나면 진료를 통해 원인을 확인하는 것이 필요하다.

도움말=대동병원 비뇨의학과 서영은 과장(비뇨의학과 전문의)